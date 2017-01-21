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21 Ocak 2017
Didim

Didimli KadÄ±nlara TakÄ±m KoÃ§luÄŸu EÄŸitimi

Didim Belediyesi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan TakÄ±m KoÃ§luÄŸu kursuna 14 kadÄ±n katÄ±larak sertifikalarÄ±nÄ± aldÄ±lar.
Didim Belediyesi kadÄ±nlara yÃ¶nelik sosyal sorumluluk projeleri kapsamÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kurslarla kadÄ±nlara istihdam ve hobi imkanÄ± sunmaya devam ediyor. EÄŸitmen NeÅŸe Akar Ã¶nderliÄŸinde kursa katÄ±lan 14 Didimli kadÄ±na TakÄ±m KoÃ§luÄŸu grup Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na yÃ¶nelik bilgiler verildi. AÃ§Ä±lan bu kursla kadÄ±nlarÄ±n bu eÄŸitimlerin yanÄ±nda, kiÅŸisel geliÅŸimlerine yÃ¶nelik eÄŸitimlerden de faydalandÄ±klarÄ± belirtildi.
YapÄ±lan kurs Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, kursa katÄ±lan kadÄ±nlar, sertifikalarÄ±nÄ± eÄŸitmen NeÅŸe Akarâ€™Ä±n elinden aldÄ±. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Didimli KadÄ±nlar DoyasÄ±ya EÄŸlendi
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