Didimli çocukları matematikle buluştu

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın öncülüğünde Türkiye’nin ilk matematik müzesi Tales Matematik Müzesi ve Türkiye’nin ilk bilim parkı IQ Center Bilim Parkı Didim’de sergilenmeye başladı.

3 Nisan – 18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Tales Matematik Müzesi ve IQ Center Bilim Merkez’i Didim’de sergilenecek ve Didimli 11233 çocuğa farkındalık oluşturacak.

Atatürk İlkokulu ve Didim Anadolu Lisesi ile başlayan programın Atatürk İlkokulu bölümünde Leonardo Köprüsünden Dişli Çarklara, Köpüklerle Geometri deneyiminden labirent’lere dört işlemden kesir problemlerine yaklaşık 22 istasyon sergilendi.

Didim Anadolu Lisesine gerçekleşen ikinci bölümünde ise İçten Yanmalı Motor Modelinden Kuantum Fiziğine Dinamikten Van Der Graf Jenaratörüne yaklaşık olarak 50 ye yakın fen bilimlerine ait demonstrasyon öğrencilerle buluştu.

Öğrenciler ile birlikte çalışmaları izleyen başkan Atabay çocuklara önümüzdeki günlerde yapılacak olan bilim parkının da müjdesini verdi. Türkiye’nin birçok yerinden Matematik Müzesini ziyaret eden birçok öğrenciden daha şanslı olduklarını ifade eden başkan Atabay “Sizin ayağınıza gelen bu fırsatı en iyi şekilde kullanacağınıza inanıyor sizlere güveniyorum, geleceğimizin teminatı sizlersiniz” diye konuştu.

Her gün bir başka okulda gerçekleşecek program 18 Mayıs 2017 Perşembe günü Selçuk Özsoy ortaokulunda sona erecek. (İHA)