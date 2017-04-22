Didimli Çocuklar ilk kez kuklalarla tanıştı

Didim’de ilk kez Kukla Şenliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde kula şovlarla doyasıya eğlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Didim Belediyesinin öncülüğünde Didim 1. Kukla Şenliği düzenlendi. ilçede 3 gün sürecek olan şenliğin ilk gününde ‘Kuklalarla dans şov’ adı altında gösterilen etkinliğe çocuklar ilgi gösterdi.

M. Fahri Çıraoğlu salonunda düzenlenen şenliğin ilk gününde çocuklara ve velilere seslenen Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Naşit Oskay, Didim Belediyesi olarak çocuklara yönelik kültür ve sosyal aktiviteleri süreç içerisinde devam edeceklerini ifade ederek, 3 gün sürecek etkinliklerin ücretsiz olarak tüm çocukların izleyebileceğini dile getirdi.

Ardından sahne alan Kukla sanatçılar kuklalarla dans şov gerçekleştirdi. Zaman zaman çocuklarında çağrıldığı etkinlikte sihirbazlık gösterileri yapıldı. Didimli çocukların hoş dakikalar geçirdiği etkinlik yaklaşık 1,5 saat sürdü. (İHA)