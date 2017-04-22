Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
22 Nisan 2017
Didim, Eğitim, Güncel, Kültür Sanat

Didimli Çocuklar ilk kez kuklalarla tanıştı

Didim’de ilk kez Kukla Şenliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde kula şovlarla doyasıya eğlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Didim Belediyesinin öncülüğünde Didim 1. Kukla Şenliği düzenlendi. ilçede 3 gün sürecek olan şenliğin ilk gününde ‘Kuklalarla dans şov’ adı altında gösterilen etkinliğe çocuklar ilgi gösterdi.
M. Fahri Çıraoğlu salonunda düzenlenen şenliğin ilk gününde çocuklara ve velilere seslenen Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Naşit Oskay, Didim Belediyesi olarak çocuklara yönelik kültür ve sosyal aktiviteleri süreç içerisinde devam edeceklerini ifade ederek, 3 gün sürecek etkinliklerin ücretsiz olarak tüm çocukların izleyebileceğini dile getirdi.
Ardından sahne alan Kukla sanatçılar kuklalarla dans şov gerçekleştirdi. Zaman zaman çocuklarında çağrıldığı etkinlikte sihirbazlık gösterileri yapıldı. Didimli çocukların hoş dakikalar geçirdiği etkinlik yaklaşık 1,5 saat sürdü. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Söke'de uyuşturucu tacirlerine darbe
Share

BENZER HABERLER

Didimli Çocuklar ilk kez kuklalarla tanıştı

Didimli Çocuklar ilk kez kuklalarla tanıştı

Didimli mübadil torunları mübadelenin 93. yılında bir araya geldi

Didimli mübadil torunları mübadelenin 93. yılında bir araya geldi

Uygur kardeşlerden kahkaha tufanı

Uygur kardeşlerden kahkaha tufanı

Doğa felsefesinin doğduğu topraklar Vegfest’e ev sahipliği yapıyor

Doğa felsefesinin doğduğu topraklar Vegfest’e ev sahipliği yapıyor

“HAYALLERİNİ RENKLENDİR” SERGİSİ AÇILDI

“HAYALLERİNİ RENKLENDİR” SERGİSİ AÇILDI

Geçen yıla göre üretilen kitap sayısı arttı

Geçen yıla göre üretilen kitap sayısı arttı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur Olasılığı
Cumartesi 04/22 90%
Yağmur Olasılığı
Erken saatlerde hafif sağanak yağmur. En düşük 3°C.
Yağmur Olasılığı
Cumartesi 04/22 90%
Yağmur Olasılığı
Erken saatlerde hafif sağanak yağmur. En düşük 3°C. Rüzgâr BKB, 10 - 15 km/saat. Yağmur ihtimali %90.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6426

  • Euro

    3,9283

  • BIST

    92.424

  • Altın

    150,4388

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE