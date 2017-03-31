Didimli çocuklar bilimle yetişiyor

Didim Belediyesi Türkiye’nin ilk matematik müzesi Tales Matematik Müzesi ve Türkiye’nin ilk bilim parkı IQ Center Bilim Parkı’nı Didim’e davet etti.

3 Nisan – 18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Tales Matematik Müzesi ve IQ Center Bilim Merkez’inin oluşturduğu sergilerle, Didim’deki ilkokuldan liseye toplam 23 okuldan 11 bin 233 öğrenciye bilim farkındalığı ve bilimi sevdirme amacıyla sergiler düzenlenecek.

Ortaokul ve liselerde gösterimi yapılacak

IQ Center bilim müzesinde, içten yanmalı motor modelinden kuantum fiziğine, dinamikten Van Der Graf Jeneratörüne yaklaşık olarak 50’ ye yakın fen bilimlerine ait demonstrasyon olacak. Anaokulu ve ilkokullarda ise Tales Matematik Müzesi tarafından oluşturulan Tales Kids sergisi sergileneceğini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Tales Kids sergisinde Leonardo Köprüsünden dişli çarklara, köpüklerle geometri deneyiminden Labirent’lere, dört işlemden kesir problemlerine yaklaşık 22 istasyonla sergilenecek. Program, 3 Nisan 2017 Pazartesi Atatürk İlkokulu ve Didim Anadolu Lisesi ile saat 09:00’da her iki okulda da eş zamanlı başlayacak, 18 Mayıs 2017 Perşembe günü Selçuk Özsoy ortaokulu ile son bulacak” diyerek etkinliğe herkesin davetli olduğunu söyledi. (İHA)