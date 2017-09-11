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12 Eylül 2017
Didim

Didim’in yeni halk pazarı hizmete açıldı

Didim Belediyesinin Efeler Mahallesinde düzenlemiş olduğu yeni halk pazarında ilk tezgahlar açıldı.
Didim Belediyesinin Kent merkezindeki halk pazarlarının arttırılmasına yönelik olarak Efeler Mahallesinde çalışmalarını tamamladığı Halk Pazarı ilk kez açıldı. Belediye öncülüğünde kurulan Komisyonun çalışmalarını tamamlaması ve ardından konunun mecliste görüşülüp karar bağlanmasının ardından geçen ay Pazar yerlerinin kura çekimi yapılmıştı. Efeler Mahallesinde 1409-1410 ve 1411 no’lu sokaklara kurulacak olan Pazar yeri müşterilerini ağırlamaya başladı.
Efeler Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Öztürk mahalle sakinlerinden her dönem Pazar yeri talebi geldiğini ve bu talebi de belediyeye ilettiklerini belirterek, Didim Belediyesinin çalışmaları neticesinde mahallesindeki bir eksikliğin giderildiğini söyledi. Pazaryerinin her hafta Pazartesi günü kurulacağını belirten Muhtar Öztürk Didim Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise Didim’de her hafta iki halk pazarının kurulduğunu ve vatandaşın yeni Pazar yeri talepleri olduğunu belirterek “Bu konuyla ilgili çeşitli kurumlarında odluğu bir komisyon oluşturduk.Komisyonun çalışması sonrasında alınan karar mecliste ele alınıp karara bağlandı. Ardından talepler alındı ve kura çekimi yapıldı. Kura çekiminin ardından belirlenen yerde ilk Pazar açıldı. Halkımıza bu yönde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)

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