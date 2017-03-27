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27 Mart 2017
Çevre, Didim, Ekonomi

Didim’in tıbbi aromatik serası Eco Tropha 2017’ proje yarışmasında

Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik ve Fidan Üretim Serası, hazırlanan projeyle Almanya Seyahat Acenteleri Birliğinin (DRV) bu yıl 31. düzenleyeceği ‘Eco Tropha 2017’ yarışmasına katılacak.
Didim Belediyesi’nce hayata geçirilen Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik ve Fidan Üretim Serası hazırlanan projeyle, dünya genelinde düzenlenen yarışmaya katılacak.

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği’nin bu yıl 31. düzenleyeceği ‘Eco Tropha 2017’ Çevre Ödülü yarışmasına katılacağını açıklayan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, sera projesi ve yapılan çalışmaları proje haline getirdiklerini söyledi.
Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Yurtdışı Komisyonu ve Didim Ticaret Odası Meclisi Üyesi Hikmet Atilla proje yarışmasıyla ilgili olarak verdiği bilgide “Bu proje yarışması 31. yıldır yapılıyor. Bu yıl belediyeye ait sera ile katıldık. Zaten yarışmaya da çevre, turizm ve turizm ile çevreye yönelik istihdam projeleri katılım yapılabiliyor. Her yıl Dünya genelinde 20 yada 30 proje başvuruyor. 12 kişilik jüri bunları değerlendiriyor. Bu ödül ise Almanya Seyahat Acenteleri Birliği genel kurulunda yani 1000 ila 2000 kişinin bulunduğu toplantıda veriliyor. Bu projeler kentlerin markalaşması ve tanıtımı açısından da önemli. Türkiye’den ilk kez bu yıl Didim başvurdu. Sonuçların Ağustos ayında açıklanacak ve ilk 3’e ödüller verilecek.”dedi. (İHA)

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