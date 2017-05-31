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31 Mayıs 2017
Didim, Siyaset

Didim’in Balat Mahallesi sandık başına gidiyor

Didim’in Balat Mahallesi sakinleri hafta sonunda seçime gidecek. 2019 yerel seçimlerinde muhtar seçilen Veli Pir’in muhtarlığının düşmesi üzerine bu hafta sonu mahalle sakinleri yeniden sandığa gidip yeni muhtarını seçecek.
Muhtar seçilen Veli Pir’in muhtarlığının düşmesi üzerine vekaleten 1. aza Halil Öztürk uzun zamandır muhtarlık görevini sürdürüyordu. Didim İlçe Seçim Kurulu eski muhtar hakkında görevinin sona erdiği kararı vermesinin ardından 4 Haziran Pazar günü Balat’ta seçimleri yapılacak. Mahallede yaklaşık 900’a yakın seçmenin sandığa gideceği öğrenilirken muhtarlık için 3 sandık kurulacak. Mevcut muhtarlık görevini yürüten Halil Öztürk’ün yanı sıra Mehmet Konya ve Menduh Berber aday olduğu öğrenildi. (İHA)

 

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