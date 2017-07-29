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29 Temmuz 2017
Asayiş, Didim, Güncel

Didim’i kana bulayacaklardı iddiası

Aydın’ın Didim ilçesinde, terör örgütü YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu üç kişi arasında bulunan İngiliz tutuklandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen bir e-posta ihbarı sonucu gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü YPG üyesi oldukları iddia edilen İngiliz uyruklu Joseph A. R. ile Bulgaristan uyruklu kız arkadaşı Mira Y. A. ve annesi Veselina P. R.A’yı gözaltına aldı.
Joseph A.R.; 2015 yılında tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye ülkesine gittiğini, 3 ay kadar kaldığını, YPG’den silah eğitimi aldığını ancak herhangi bir çatışmaya girmediğini daha sonra buradan ayrılarak İngiltere’ye geri döndüğünü ifade ederken; Hollanda ve İngiltere’de hukuk eğitimi almış olan Mira Y.A’nın ise erkek arkadaşı gibi sosyal medya hesaplarında YPG terör örgütü ile ilgili paylaşımlarının olduğu anlaşıldı.
Herhangi bir suç tespiti yapılamayan anne Veselina P.R.A. serbest bırakılırken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan iki yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi. Terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkan İngiliz Joseph A.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Bulgaristan uyruklu Mira Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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