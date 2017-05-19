Didim’de Zübeyde Hanım Heykeli 19 Mayıs’ta Adını Taşıyan Parkta

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“HERKES KENDİ KÖKLERİNE BAKSIN”
Ulu Önder’in Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini dile getiren Başkan Atabay “Ulu Önder 80 yıl öncesinde bu ülkeyi gençlere emanet etti. Çünkü O’nun ileri görüşlülüğü bugün ortaya çıktı. O nedenle alandaki tüm gençleri yanıma davet etmek istiyorum.”sözlerinin ardından kürsüye gençler doldurdu.
Başkan Atabay Atatürk’ten aldıkları feyizle görevlerini yapmaya çalıştıklarını belirterek “Son günlerde o yüce insanı doğuran eli öpülesi o yüce annemize Zübeyde annemize onun üzerinden bir takım saldırılar yapılmakta; kökler araştırılmakta; herkes kendi köklerine baksın. Bizim yüce önderimizin ailesini de köklerini de biliyoruz. Geçen yıl parkı açmıştık ama heykeli yetiştirememiştik. Bu sadece heykel değil, koskoca bir yaşamın parçaları var.”dedi ve heykeli yapan Heykeltıraş Olgaç Demirkol’a da teşekkür etti.
Konuşmaların ardından 10. yıl marşı eşliğinde Heykel açıldı; açılışın ardından etkinliğe katılanlar heykelin başında hatıra fotoğrafı çektirdi. (İHA)