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31 Mart 2017
Didim, Yaşam

Didim’de Vegan Fest öncesinde eğit im ve bilgilendirme çalışması yapıldı

Didim’de 29-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Vegan Festivali öncesinde aşçılık eğitmenlerinin katılacağı Vegan Mutfak Atölyesi düzenlendi.
Didim Belediyesi ve Türk Vegan ve Vejetaryenler Derneği (TVD) tarafından yapılacak festival öncesinde festivalde Didim’e özgü yapılacak yemeklerin yapımı ve vegan yemeklerinin tarifi ve içerikleriyle ilgili olarak bir atölye çalışması yapıldı.
Atölye çalışmasında katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “ilk adımı atıyoruz. Bir seneye yakın zamandı paydaşlarla çalışıyoruz. Esas paydaşlarımız olan sizlerle yaptığımız ilk toplantının birçok amaç var . Bunlardan biri de ilçemizin adını duyurmak. Bu güzel coğrafyada burada yetişen birçok otu tanıtacağız. Didim ve yöresinin kadim yemeklerini tanıtmak ve güncel yaşama çıkartmak için isimleriyle beraber birçok arkadaşımız çalıştı. Şu an 60 civarında yemek ortaya çıkartıldı. Yerel halkın verdiği asırlardır yaptıkları yemekleri gün yüzüne çıkacak. Bu işin sürdürülebilir olması için kendi ekonomisini oluşturması lazım” dedi.
Bu yıl 29-30 Nisan’da yapılacak olan önümüzdeki yıl ise farklı bir tarihte yapılması planlanan festivalin stant hazırlıklarının yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Atabay, “Tapınak çevresine otantik şekilde en güzel şekilde fiziki tüm çalışmaları yapıyoruz. Son derece güzel olacak. Stantlarınız ücretsiz olacak, sevgi ve isteğimizi bu işe katacağız. Yaptığımız yemek ve sunumlar son derece içten olacaktır. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Burada güzel çalışmalara yapacağız ve burayı dünyayı tanıtacağız. Bir kültürü bir yaşam tarzını orada sunacağız. Bu festival önce ülkede sonra Dünyada ses getirecek” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.
Didim Belediyesi Kadın Uygulama Eğitim Merkezindeki atölye çalışmasına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi Tuna Atabay, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş katıldı. Eğitimler kapsamında Detoks ve Sağlıklı Yaşam Danışmanı Gül Kaynak, Vegan yemek yazarı Sevda Sarp ve Vegan Türk mutfağı aşçısı Emine Kılıç konuşmacı olarak yer aldı.
Detoks ve Sağlıklı Yaşam Danışmanı Gül Kaynak, “Veganlık nedir, Vegan olunca hayatımızda neler değişecek; Nasıl besleneceğiz” konusunda bilgiler aktarırken, Vegan yemek yazarı Sevda Sarp vegan yemekleri konusunda bilgiler verdi. Vegan Türk mutfağı aşçısı Emine Kılıç uygulamalı olarak vegan yemekleri yaparak katılımcılara yemeğin içerikleri ve hazırlanışı konusunda eğitimler verdi. (İHA)

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