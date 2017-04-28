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28 Nisan 2017
Asayiş, Didim

Didim’de trafik kazası; 1 ölü


Aydın’ın Didim ilçesinde de meydana gelen kazada otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Denizköy Mahallesi, Didim-Akbük karayolu üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim şehir merkezine seyreden Osman A.’nın idaresindeki 35 VP 080 plakalı otomobil, yol kenarında el arabasıyla evinde giden Mehmet Osman Sakıcı’ya (80) çarptı. Çarpmanın Mehmet Osman Sakıcı yol kenarına savrularak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazalı görenler durumu hemen Polise ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekibinin yaptığı incelemede, Sakıcı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazaya karışan sürücü Osman A. ise otomobille olay yerinden kaçarken, polis tarafından şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Sakıcı’nın cenazesi Otopsi için İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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