Didimâ€™de silahlÄ± saldÄ±rÄ±, 1 yaralÄ±

AydÄ±n’Ä±n Didim ilÃ§esinde restoranda yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi yaralandÄ±. Rastgele ateÅŸ aÃ§an iki saldÄ±rgan kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

Olay, Efeler Mahallesi Adnan Menderes BulvarÄ± Ã¼zerinde faaliyet gÃ¶steren bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re; araÃ§larÄ±yla restorana gelen kimliÄŸi belirsiz iki kiÅŸi tarafÄ±ndan restoranÄ±n bahÃ§esine geliÅŸi gÃ¼zel 3 el ateÅŸ edildi. AÃ§Ä±lan ateÅŸ neticesinde restoranda mÃ¼ÅŸteri olarak bulunan kiÅŸilerde Ali SakaroÄŸlu adlÄ± ÅŸahÄ±s yaralandÄ±. SakaroÄŸluâ€™nun ayaÄŸÄ±ndan ve kalÃ§asÄ±ndan hafif ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ± tespit edilirken olay sonrasÄ± iÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve restorandaki diÄŸer mÃ¼ÅŸteriler durumu Polise ve SaÄŸlÄ±m ekiplerine bildirdi. SaldÄ±rÄ± sonucu hafif yaralanan Ali SakaroÄŸlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafÄ±ndan ambulansla Didim Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SakaroÄŸluâ€™nun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken olaya karÄ±ÅŸan iki saldÄ±rgan ise yay olarak kaÃ§tÄ±.

Didim Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Olay Yeri Ä°nceleme ekibi, yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede 3 adet boÅŸ mermi kovanÄ± bulurken Polis, saldÄ±rganlarÄ± yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor. (Ä°HA)