Didim’de maki yangını

Aydın’ın Didim ilçesinde makilik yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangında 70 dekar makilik alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre; Hisar Mahallesi, Kavakdere mevkisindeki akşam saat 20:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede yangın büyürken, çevredekilerin yangını bildirmesinin ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Didim İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. 1 arazöz ve 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına aldı. Büyüyen yangını söndürme çalışmalarını Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay da kontrol amaçlı incelerken, 1 saat çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık 70 dekarlık makilik alanın zarar gördüğü belirtildi. (İHA)