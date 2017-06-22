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22 Haziran 2017
Didim, KÃ¼ltÃ¼r Sanat

Didim’de KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat AtÃ¶lyesi kursiyeleri belgelerini aldÄ±

Didim Belediyesi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat AtÃ¶lyesi kurslarÄ±na katÄ±lan kursiyerler sertifikalarÄ±nÄ± aldÄ±.

Didim Belediye dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda gerÃ§ekleÅŸen sertifika tÃ¶renine Didim Belediye BaÅŸkanÄ± A. Deniz Atabay, CHP Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± GÃ¶kmen KarataÅŸ, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih BankoÄŸlu ile Meclis Ãœyesi SevinÃ§ KarataÅŸ katÄ±ldÄ±. Belediye KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat atÃ¶lyesi eÄŸitmenleri ve kursiyerlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sertifika tÃ¶reninde BaÅŸkan Atabay yerel yÃ¶netimlerin gÃ¶revlerinden olan kÃ¼ltÃ¼rel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n iÃ§ine Ã¶zellikle ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ev ekonomilerine destek olduÄŸunu sÃ¶yledi. BaÅŸkan Atabay Didim Belediyesinin atÃ¶lyelerinde Ã¼rettiÄŸi kadar gelir alabilen bir sitem kurduklarÄ±nÄ± dile getirdi. KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸkan Atabay kursiyerlere sertifikalarÄ±nÄ± verirken, kursiyerler de Atabayâ€™a Ã§iÃ§ek verip kurslarÄ±n devam edilmesini istediler. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Didim Belediyesi en iyi Ã§evre etkinliÄŸi Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ 3. kez kazandÄ±
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