Didim’de Halk Oyunları festivali coşkusu

Didim Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübünün (DAHOT) düzenlediği 4.Didim uluslararası halk dansları festivali 5 ayrı ülkeden ekiplerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, Didim Ticaret Odası, Didim Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Didim Esnaf Kefalet Kooperatifi katkıları ve özel sponsorların desteğiyle Didim Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği 4. Didim uluslararası halk dansları renkli geçti.

Amfi tiyatroda gerçekleşen festivale DAHOT ekiplerinin yanı sıra Nazilli Belediyesi halk oyunları topluluğu, Ankara Horon kulübü, Kazakistan, Acaristan, Makedonya, Yunanistan ve Gürcistan’tan gelen ekipler katıldı.

Didimliler festivale büyük ilgi gösterirken Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını DAHOT Başkanı İlyas Aydur yaptı. Aydur, sanatın tüm dünyada ortak dil olduğunu belirterek “Güzeli, dostluğu, kardeşliği ve insanların bir araya getiren bir olgudur sanat”dedi. (İHA)