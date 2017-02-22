Didim’de günlük kiralık evlerle ilgili düzenleme masaya yatırıldı

Didim Ticaret Odası, günlük kiralık evlerle ilgili olarak bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Didim’de Ticaret Odası Emlak Grubunun girişimiyle günlük kiralanan evler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. KHK ile yapılan son düzenlemelerle ilgili olarak günlük ev ve daire kiralamaları konusunda Didim Ticaret Odası Aytaç-Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde geniş katılımlı toplan yapıldı. Toplantıyı organize eden ve açılış konuşmasını yapan Didim Ticaret Odası Emlak Meslek Komitesi ve Oda Meclis üyesi Deniz Demir, günlük kiralık evler hususunun Didim’de de ciddi sorun teşkil ettiğini belirterek bilgilendirme için toplantının yapıldığını söyledi.

Didim Kaymakamlığı öncülüğünde ilçede Günübirlik Konaklama Yerleri Denetleme ve Tespit Komisyonu oluşturulduğunu kaydeden Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis memuru Nuri Pabuşçu günübirlik kavramı hakkında bilgilendirme yapılırken, resmi gazetede yayınlanan KHK hakkında bilgiler verdi.

Pabuşçu Resmi gazetede çıkan düzenlemeyi katılımcılara aktararak “22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, günübirlik ev kiralayanlara da kimlik bildirimi zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme ile günübirlik kiralanan evler dahil, özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri, tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorunda. Bu düzenleme, ülkemizde artan terör olayları, genel güvenlik, suça karışan kişilerin takip edilerek yakalanması, ülkemize yasa dışı yollarla giren kişilerin tespiti ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele için çıkarıldı.” Dedi.

Pabuşçu bildirimin yapılma zorunluluğuna dikkat çekerek Genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara mülki idare amirlerince 10 bin lira, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin lira idari para cezası verileceğini söyledi.

Pabuşçu sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatlarının iptal edilecek. Ayrıca bu maddeye göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecek. Bu tesisler, genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmak için gerekli işlemleri 2 ay içinde tamamlayacaklar. Oluşturduğumuz komisyon, bu kanunun uygulanmasını ve denetimini sağlayacak.”diye konuştu.

Toplantı, soru-cevap olarak sürdürüldü. Toplantıya katılanlar, kanun ve yapılacak işlemler hakkında sorular sorarken, yetkililer tarafından sorular cevaplandırıldı.

Toplantıya Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Didim İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, Oda Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Didim Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Osman Coşkun, Didim Ticaret Odası Meclis Üyeleri, ile İnşaat-Emlak firmalarının sahipleri ile emlakçılar ile kendi evlerini kiraya veren vatandaşlar katıldı.