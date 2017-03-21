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21 Mart 2017
Ã‡evre, Didim

Didimâ€™de geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m faaliyetleri hÄ±z kazanÄ±yor

Didim Belediyesi Temizlik Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã‡EVKO VakfÄ± Didimâ€™ deki geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m faaliyetlerine hÄ±z kazandÄ±rdÄ±.
Didim Belediyesi Temizlik Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã‡EVKO VakfÄ±nÄ±n iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±n da ilÃ§edeki atÄ±klarÄ±n ayrÄ± toplanmasÄ± konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ederken, pet ÅŸiÅŸelerin de cam atÄ±klar gibi ayrÄ± toplanmasÄ± iÃ§in harekete geÃ§ildi.
Bu sayede kent genelinde vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun olduÄŸu gÃ¼zergahlara, Cumhuriyet Kent MeydanÄ±, AltÄ±nkum ve YalÄ± Caddesine yeni yerleÅŸtirilen 20 adet pet ÅŸiÅŸe gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ toplama kafesleri ile geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m saÄŸlanacak.
Yetkililer, vatandaÅŸlarÄ±n, sadece plastik pet ÅŸiÅŸelerin toplanmasÄ± amacÄ±yla tasarlanan kafeslerin iÃ§ine Ã§Ã¶p atÄ±lmamasÄ± konusunda hassas olmaya davet ettiler. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Didim Vegfest HazÄ±rlÄ±k ToplantÄ±larÄ± BaÅŸladÄ±
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