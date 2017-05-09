Didim’de Engelliler Haftası festival havasında kutlanacak

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, bu yıl Didim’de ilk kez düzenlenecek olan 1. Didim Engelsiz Festivaliyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Didim’de Festival havasında kutlanacak. 3 gün sürecek etkinliklerle ilgili Dernek Başkanı Bedri Altıntaş basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, Didim EKK Yönetim Kurulu üyeleri Musa Ada ve H. İbrahim Serin, THK Didim Şube Başkanı M. Emin Tural, etkinliğe destek olan dernek yöneticileri, engeliler derneği yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

Basın toplantısında konuşan ilgili Didim Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş ise “Her yıl belli yerde bu etkinlikleri yapıyorduk. İlk kez Festival olayına giriştik. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası; 3 günlük bir program hazırladık hep beraber, çok heyecanlıyız. Tüm kamu, idari yönetim odalar hep birlikte bir aradayız. Bu da bizi motive ediyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Altıntaş konuşmasında 12-13 ve 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek program akışından da bahsederek Didim Kaymakamlığı ve Didim Belediyesi olmak üzere odalar, sivil toplum kuruluşları ve dernek olmak üzere emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti. (İHA)