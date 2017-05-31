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31 Mayıs 2017
Çevre, Didim

Didim’de bu sezon 9 plajda mavi bayrak dalgalanacak

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında 2017 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı.
Bu yıl Türkiye’de 454 plaj, 22 marina ve 13 yatta Mavi Bayrak almaya hak kazanırken Didim’de ise 9 plaj mavi bayrak almaya hak kazandı.
Ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda Dünyada 49 ülkede uygulanıyor. Bu kapsamda Aydın’da 2016 yılında 31 olan mavi bayraklı plaj sayısı, bu yıl 29’e düştü. Kuşadası’nda 18, Didim’de ise 9 plaj mavi bayrak almaya hak kazandı. Didim’de ise D-Marin Didim Marina mavi bayrak alan plaj olurken, Didim’de D-Marin’de bağlı bulunan 1 yat da mavi bayrak almaya hak kazandı.
Didim’de Tavşanburnu Tabiat parkı (Orman kampı), Holiday Resort Otel, Venosa Beach- Aurum Moon Resort, Palm Wings Beach, Altınkum Oteller önü Bölgesi, Altınkum Halk Plajı, 3. Koy plajı-Didim Beach Otel, Aquasis Delux Otel ve Büyük Anadolu Otel yer aldı. (İHA)

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