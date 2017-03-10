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10 Mart 2017
Didim, Kültür Sanat

Didim’de “Bizim Kadınlarımız” hem güldürdü hem düşündürdü

Didim Kent Konseyi Kadın Meclisi tiyatro topluluğunun, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla hazırladığı “Bizim Kadınlarımız” adlı oyuna Didimliler büyük ilgi gösterirken amatör ruhla sergilenen oyundaki performanslar ise büyük alkış topladı.
Didim Kent Konseyi Kadın Meclisi tiyatro topluluğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir tiyatro hazırladı. Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu Didim Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu ve eşi, Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Naşit Oskay, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Maşallah Subaşı ve Cemal Engil, İncirliova Belediye Başkan yardımcısı ve Kent konseyi Başkanı Baki Aslantaş, ile çok sayıda Didimli oyunu izledi.
“Bizim Kadınlarımız” adlı oyunun yönetmenliğini Emrah Çamdereli yaparken müzikli danslı ve kadınların yaşadığı birçok sıkıntı mizahi dille anlatıldı. Gönüllülük esasına göre sahne olan oyuncuların amatör ruhuyla sergiledikleri oyunculuklar profesyonel oyunculara taş çıkartırken, Kimi zaman köyde yaşayan, kimi zaman çeşitli iş kollarında yaşayan kadınların sıkıntıları dile getirildi ve kadın cinayetleri konusuna toplumun yaşadığı duyarsızlıklarda göz önüne serildi. Komik anların çokça olduğu oyun salondakilere kahkahalara boğdu.
Oyunda Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, Didim Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı ve MHP’li Didim Belediye Meclisi üyesi Aydan Aşık Turgut, CHP’li Didim Belediye Meclisi üyesi Hatice Gençay, Didim Kent Konseyi Genel Sekreteri Şebnem Öz Tezel, Didim Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Burçin Topal, Didim Belediyesi Destek Hizmetleri personeli Badeser Dumlupınar, Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Aslı Kıray, Tatlıses Çiğ Köfte Salonu işletmecisi Ayşe ve Beyhan Kulakçı, Üç Mevsim Otel işletmecisi Sebahat Atabay rol aldı. Oyun sonrasında destek olan kurum ve kişilere teşekkür edildi. (İHA)

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