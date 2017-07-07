Didim’de belediye kreşi mecliste görüşüldü

Didim Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Gündemde belediyeye taşıt alınması ile Kreş ve Gündüz Bakım Evi kurulması ve açılması konusuna karar alındı.

Didim Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Toplantıya AK Partili Cemal Engil, MHP’li Aydan Aşık Turgut ile Özgür Makascıoğlu ve DSP’li Mustafa Kıray mazeretli olarak katılmadı. Gündem öncesinde ek gündem maddesi olarak ilçedeki bir parka Didim Galatasaraylılar Derneğinin talebi üzerine Metin Oktay adının verilmesi konusu oy birliğiyle meclise alındı. Ardından gündeme geçildi. Gündemde yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün ‘‘ Taşıt Alınması’’ konulu yazısı oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün “ Kreş ve Gündüz Bakım Evi Kurulması ve Açılması ’’ konulu yazısı da oy çokluğuyla kabul edildi. Metin Oktay adının parka verilmesi konusu ise İmar Komisyonuna sevk edildi. (İHA)