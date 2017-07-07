Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
07 Temmuz 2017
Didim

Didim’de belediye kreşi mecliste görüşüldü

Didim Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Gündemde belediyeye taşıt alınması ile Kreş ve Gündüz Bakım Evi kurulması ve açılması konusuna karar alındı.
Didim Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Toplantıya AK Partili Cemal Engil, MHP’li Aydan Aşık Turgut ile Özgür Makascıoğlu ve DSP’li Mustafa Kıray mazeretli olarak katılmadı. Gündem öncesinde ek gündem maddesi olarak ilçedeki bir parka Didim Galatasaraylılar Derneğinin talebi üzerine Metin Oktay adının verilmesi konusu oy birliğiyle meclise alındı. Ardından gündeme geçildi. Gündemde yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün ‘‘ Taşıt Alınması’’ konulu yazısı oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün “ Kreş ve Gündüz Bakım Evi Kurulması ve Açılması ’’ konulu yazısı da oy çokluğuyla kabul edildi. Metin Oktay adının parka verilmesi konusu ise İmar Komisyonuna sevk edildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Didim’de şehit aileleri ve gaziler TŞOF’nin iftarında ağırlandı
Share

BENZER HABERLER

ASKİ; “Su kesintilerinin nedeni enerji alınamaması”

ASKİ; “Su kesintilerinin nedeni enerji alınamaması”

Didim’de Akbük Mahallesi altyapı ihalesi 12 Temmuz’da yapılacak

Didim’de Akbük Mahallesi altyapı ihalesi 12 Temmuz’da yapılacak

Didim Belediyesi Aromatik Yağlarının Tanıtımını Yaptı

Didim Belediyesi Aromatik Yağlarının Tanıtımını Yaptı

Didim yoga sevenlere ev sahipliği yaptı

Didim yoga sevenlere ev sahipliği yaptı

Didimli hayırsever çiftten örnek duyarlılık

Didimli hayırsever çiftten örnek duyarlılık

Zıpkınla balık avının ustaları Didim’de buluşacak

Zıpkınla balık avının ustaları Didim’de buluşacak

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Cuma 07/07 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 17°C.
Açık
Cuma 07/07 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 17°C. Rüzgâr GGD ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6186

  • Euro

    4,1290

  • BIST

    100.084

  • Altın

    140,9223

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE