Didim’de Akbük Mahallesi altyapı ihalesi 12 Temmuz’da yapılacak

Didim’e bağlı Akbük Mahallesinin altyapı ihalesi Aydın Büyükşehir Belediyesince 12 Temmuz 2017’de çıkılacak.

2014 yerel seçimlerinden sonra belde olarak kapanan ve Didim’e bağlanan Akbük’ün en büyük sorunu olan altyapı sorunu için adım atılıyor. Akbük mahallesinin altyapı ise Aydın BŞB Meclisinden geçtiğimiz aylarda 40 milyon TL İller Bankasından kredi kullandırılması konusunda karar alınmıştı. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Akbük mahallesi ile Fevzi paşa mahallesinin yıllardır kanayan yarası olan altyapı olayının Büyükşehir Belediyesinin neşter vurmasıyla çözüleceğini belirterek “Kanalizasyon ihalesi önümüzdeki günlerde olacak ve bu iki mahallenin altyapı sorunu çözülecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra altyapı Didim’e bağlanacak. Daha sonra bizde Aydın Büyükşehir belediyemizle birlikte üst yapı çalışmalarına geçeceğiz. Bu konuda çalışmaların takibini yapan ve destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Hanıma teşekkür ediyorum” dedi.

Bu kapsamda yapılacak ihale kapsamında 82 bin 213 metre uzunluğunda bin 760 bacalı ve 12 bin metre parsel bağlantı hattı ile 2 bin adet parsel bağlantısı yapılacak ve 1 adet terfi merkezi yapım işi yer alacak ve Didim’deki atık su merkezine bağlanacak. (İHA)