Didim’de 63 yerel yemek kitap haline getirildi

Didim’de 29-30 Nisan tarihlerinde ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek olan Didim Vegan ve Vejeteryan Festivalinin ilk toplantısı yapıldı.

Vegan dostu ikinci kent olacak olan Didim’de festival hazırlıkları başladı. 29-30 Nisan’da yapılacak Festival öncesinde Didim Belediyesi meclis salonunda ilk toplantı düzenlendi. Vegfest toplantısına Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Avrupa Türkiye Turizm İş Konseyi Başkanı ve Didim’in Fahri Hemşehrisi Hüseyin Baraner, Türk Vegan Vejeteryan Derneği adına yönetim kurulu başkanı Ebru Arıman ve yönetim kurulu üyesi Eşref Balcı, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş, Turad adına Ayşegül Çakır,Ebru Açıkalın’ın yanısıra Oda yöneticileri,STK ve işletmeler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Vegan ve Vejateryan adı altında uluslar arası bir festival yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı disiplin içerisinde halkımız ve vatandaşlarımızla gerçekleştireceğiz, bu konuyu burada toplanarak esnafımız ve halkımıza en iyi anlatmak için paydaşımız olan sivil toplum örgütleri paylaştık, hepimizi üzerimize düşen görevi yapacağımızdan eminim.” dedi.

Festivali Apollon tapınağı ve çevresinde yapmayı planladıklarını belirten Başkan Atabay, “hepimiz sebze yemeklerine düşkünüz doğanın bize verdiği kaynakları değerlendirelim, hepimize faydası olsun istedik ben başarılı olacağımız inanıyorum, her organizasyon kendi ekonomisini yaratmalıdır ve sürdürülebilir olmalıdır, 7-8 aylık bir çalışma sonucu yemeklerin envanterini çıkardık, yerel pişirilen 63 yemeği tespit ettik, arkadaşlarım bir çok eve konuk oldular, yemekleri beraber pişirdiler, yemekleri en sonunda kitap haline getirerek mübadil lezzetler adlı bir envanter ortaya koydular. Bizde bu kitap herkesle paylaşacağız, Nisanın 29 ve 30’da gerçekleştireceğimiz festivalle Türkiye’nin ilk vegan kenti olduk, hepimize hayırlı olmasını diliyorum, el ele verip hep birlikte takım halinde davranarak başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

Didim Fahri Hemşerisi ve Avrupa Türkiye Turizm İş Konseyi Başkanı Hüseyin Baraner, dünyada destinasyonları pazarlamanın eskisi gibi kolay olmadığını söyledi. Baraner, “Dünya eski dünya değil, Türkiye de eski Türkiye değil. Ege de eski Ege değil, insanlar da eski insanlar değil. Bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yeni kaynaklar, düşünceler, aydınlıklar keşfediliyor. Bu bakımda bu festivalin farklılığı ve çeşitliliği önemli; Caddelerimizi yeşillendirip, evlere bir gül veya çiçek ismi vererek, balkonları da bugünün dünyasına ve ruhuna uygun şekilde çiçeklendirip yeni bir yaşam alanı yarattığımız zaman Ege’nin göbeğinde olan Didim, bambaşka bir geleceğe doğru adım atabilir. Sadece deniz, kum ve güneş ile turizmi ticari olarak ayakta tutamazsınız. 2017 yılının insanının bambaşka talepleri var. Müşteri nasıl en iyi yeri arıyorsa, o destinasyonun da en iyi müşteriyi arama hakkı olması lazım diye düşünüyorum” diye konuştu.

Türk Vegan Vejeteryan Derneği adına yönetim kurulu başkanı Ebru Arıman ise Didim’in bir çok değerinin olduğunu ve doğasının da ayrı bir güzel olduğunu ifade ederek “Didim’in kazanacağı bir model yaratmalıyız. Halkın ve STK’ların desteğiyle bunları yapacağız.”dedi.

İki Bölüm halinde gerçekleştirilen toplantı da Ebru Arıman Eşref Balcı bir sunum paylaşarak Veganlık Vejetaryenlik kavramları , ekoloji ve Didim Vegfest organizasyon hazırlıkları hakkında bilgiler aktardı. Katılımcıların da yorum ve isteklerini paylaştıkları toplantıların süreceği bildirildi. (İHA)