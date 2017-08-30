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30 AÄŸustos 2017
Didim, GÃ¼ncel

Didimâ€™de 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ± kutlamalarÄ±

30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±nÄ±n 95. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ AydÄ±n’Ä±n Didim ilÃ§esinde tÃ¶renlerle kutlandÄ±.
Kent MeydanÄ±nda bulunan AtatÃ¼rk Heykeli Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen Ã‡elenk koyma tÃ¶renine Didim KaymakamÄ± Ä°skender YÃ¶nden, TBMM BaÅŸkanvekili ve CHP Ä°stanbul Milletvekili Akif HamzaÃ§ebi, Didim Garnizon KomutanÄ± Ã‡etin GÃ¼lseven, Didim Belediye BaÅŸkanÄ± A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Fatih Ã‡oban, Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n temsilcileri, Siyasi Parti ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±, Meslek Ã–rgÃ¼tlerinin temsilcileri, Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri ile Didimliler katÄ±ldÄ±.
TÃ¶rende Didim KaymakamÄ± Ä°skender YÃ¶nden, Didim Garnizon KomutanÄ± Ã‡etin GÃ¼lseven ve Didim Belediye BaÅŸkanÄ± A. Deniz Atabay AtatÃ¼rk heykeline Ã§elenk koydu; ardÄ±ndan 1 dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu ve akabinde Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu. TÃ¶rende gÃ¼nÃ¼n anlam ve Ã¶nemine iliÅŸkin konuÅŸmayÄ± Deniz YÃ¼zbaÅŸÄ± Serhan OÄŸuz RuÅŸen gerÃ§ekleÅŸtirdi. RuÅŸen konuÅŸmasÄ±nda 30 AÄŸustos Zaferi Ã¶ncesinde Ãœlkemizdeki savaÅŸ ortamlarÄ± ve Emperyalist devletlerin tutumunun anlattÄ±. RuÅŸen konuÅŸmasÄ±nda 30 AÄŸustos Zaferinin Ulu Ã–nder AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n dehasÄ±nÄ±n ortaya koyduÄŸu zaferlerden biri olduÄŸunu belirterek, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin TÃ¼rk milletinden aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§le yoluna devam ettiÄŸini dile getirdi. TÃ¶ren sonrasÄ±nda Kaymakam Ä°skender YÃ¶nden KaymakamlÄ±k binasÄ±nda tebrikleri kabul etti. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Denizde BoÄŸuldu
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