Didim’de 22. Barış Festivali Coşkusu

Aydının Didim ilçesinde bu yıl 22.’si düzenlenen Barış Festivali, barış yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından Barış heykeli açılıp halka açık konserde Volkan Konak sahne aldı.

1 Eylül Dünya Barış günü etkinlikleri kapsamında Didim’de bu yıl 22. düzenlenen Didim Barış Festivalinden renkli görüntüler yaşandı. Yürüyüş Altınkum Yalı Caddesi’ndeki Poseidon heykeli önünde başlayıp Aytepe’de sona erdi. Yürüyüşe CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Yunanistan Leros Belediye Başkanı Kolias Michalies, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Aytepe’ye belediye tarafından yaptırılan barış heykelinin açılışı gerçekleştirildi. Heykelin açılışında konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Didim’in barış kenti olduğunu ifade ederek “Türkiye’de her kent barış kentidir. Fakat son yıllarda oynanan oyunlar savaşları arttırıyor. Ülkemizin içerisinde ve dışarıda olaylar ve siyasi çalkantılar barışa darbe vuruyor. Bizler ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız. Bugün çok anlamlı, açılışını yaptığımız heykel de anlamlı. Biz Ege Denizini Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bir ‘Barış gölü’ haline getirmek istiyoruz. Leros bizim kardeş kentimiz ve bu heykelin aynısı Ekim ayında Leros’a koyulacak ve bu iki heykel birbirine bakarak bize barışı getirecek” dedi.

Leros Belediye Başkanı Michalis Kolias ise Didim’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirip dostluğa teşekkür etti. Michalis Kolias yıllar önce başlayan bu festivalin ilk başladığı günü de bildiğini belirterek her iki tarafın dostluğunun yıllarca süreceğini ve kendilerinin de buna katkı sağlayacağını söyledi. Michalis Kolias Ekim ayında Leros’ta açılacak heykelin açılışına tüm Didim halkını davet etti.

Konuşmaların ardından Barış heykeli önünde barışın simgesi “Beyaz güvercin” uçuruldu, ardından Barış heykeli açıldı. Heykelin açılmasının ardından heykelin önünde yapılan barış meşalesi katılımcılar tarafından yakıldı.

Barış yürüyüşün ardından Didim Belediyesince organize edilen Volkan Konak konseri gerçekleştirildi. Kent Meydanındaki konsere binlerce kişi katılırken, Sanatçı Volkan Konak İzmir marşı ile sahneye çıktı. Konak söylediği parçalarla konsere katılanlara gece boyunca eğlendirdi. (İHA)