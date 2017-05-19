Didimâ€™de 19 MayÄ±s kutlamalarÄ±

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk’Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±’nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ Didimâ€™de Kent MeydanÄ±’nda yapÄ±lan Ã§elenk koyma tÃ¶reniyle kutlandÄ±.

Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk’Ã¼n Samsun’a ayak basmasÄ±nÄ±n 98. YÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ ve 19 MayÄ±s AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla Didim Kent MeydanÄ±’nda Ã§elenk koyma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene Didim KaymakamÄ± Ä°skender YÃ¶nden, Didim Garnizon KomutanÄ± Ã‡etin GÃ¼lseven, Didim Belediye BaÅŸkanÄ± A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Dede, Didim GenÃ§lik ve Spor Ä°lÃ§e MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Ulusoy kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± amirleri, Siyasi parti ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±, Oda baÅŸkanlarÄ± ile Ã¶ÄŸrenciler ile vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

Saat 09:00â€™da Kent MeydanÄ±â€™ndaki tÃ¶rende Didim GenÃ§lik ve Spor Ä°lÃ§e MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ adÄ±na Ä°lÃ§e MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Ulusoy tarafÄ±ndan AtatÃ¼rk anÄ±tÄ±na Ã§elenk sunumu yapÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan 1 dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu ve akabinde Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu. (Ä°HA)