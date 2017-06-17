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17 Haziran 2017
Didim

Didim Vergi Dairesi, Ticaret OdasÄ± Ã¼yelerini yapÄ±landÄ±rmaya davet etti

Didim Vergi Dairesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aziz SarÄ±, Didim Ticaret OdasÄ± YÃ¶netimini ziyaret etti. 27 MayÄ±s 2017 tarihinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren 7020 sayÄ±lÄ± yapÄ±landÄ±rma kanunu hakkÄ±nda bilgiler paylaÅŸtÄ±.
BazÄ± AlacaklarÄ±n Yeniden YapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin 7020 sayÄ±lÄ± Kanun 27 MayÄ±s 2017 tarihli ve 30078 sayÄ±lÄ± Resmi Gazetede yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸini belirten Aziz SarÄ±, sÃ¶z konusu kanun ile vergi dairelerine Ã¶denmesi gereken vergi ve diÄŸer borÃ§larÄ±n gecikme zamlarÄ± ve faizlerinde YÄ°-ÃœFE (Yurt iÃ§i Ãœretici Fiyat Endeksi) oranÄ±nda gÃ¼ncelleme yapÄ±lmasÄ±, vergi aslÄ±na baÄŸlÄ± cezalarÄ±n (vergi ziyaÄ±) tamamen silinmesi, vergi aslÄ±na baÄŸlÄ± olmayan usulsÃ¼zlÃ¼k ve Ã¶zel usulsÃ¼zlÃ¼k cezalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50’sinin silinmesi, yapÄ±landÄ±rÄ±lan tutarlarÄ±n ikiÅŸer aylÄ±k dÃ¶nemler halinde 36 aya varan sÃ¼relerde taksitle Ã¶denmesi, peÅŸin Ã¶demelerde YÄ°-ÃœFE oranÄ±nda hesaplanan tutardan ayrÄ±ca % 50 indirim uygulanmasÄ±, yapÄ±landÄ±rÄ±lan borÃ§larÄ±n kredi kartÄ± ile Ã¶denmesi gibi Ã§ok Ã¶nemli imkanlar getirdiÄŸini vurguladÄ±.
MÃ¼kelleflerin bu dÃ¼zenlemeden faydalanmasÄ± iÃ§in baÅŸvurularÄ±n; Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± internet adresi (www.gib.gov.tr) Ã¼zerinden veya baÄŸlÄ± bulunulan vergi dairesine ÅŸahsen veya posta yoluyla 30 Haziran 2017 tarihi akÅŸamÄ±na kadar yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ziyareti iÃ§in Didim Vergi Dairesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aziz SarÄ±â€™ya teÅŸekkÃ¼r eden BaÅŸkan ÃœstÃ¼ndaÄŸ, bu avantajlardan Didim Ticaret OdasÄ± Ã¼yelerinin yararlanmasÄ± iÃ§in gereken duyurularÄ± yapacaklarÄ±nÄ± belirtti. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  DTO Meclis Ã¼yesi Demir gÃ¼nlÃ¼k ev kiralayacaklarÄ± uyardÄ±
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