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04 Mart 2017
Didim, Kültür Sanat

Didim Vegfest Hazırlık Toplantıları Başladı

Didim Vegfest için Didim Belediyesi meclis salonunda ilk toplantı düzenlendi.
Didim Belediyesi meclis salonunda düzenlenen ilk Vegfest toplantısına Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim Fahri Hemşehrisi Hüseyin Baraner, Türk Vegan Vejeteryan Derneği adına yönetim kurulu başkanı Ebru Arıman ve yönetim kurulu üyesi Eşref Balcı, Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş, Turad adına Ayşegül Çakır, Ebru Açıkalın’ın yanısıra Didim’de bulunan STK ve işletmeler katıldı.
İki Bölüm halinde gerçekleştirilen toplantı da Ebru Arıman Eşref Balcı bir sunum paylaşarak Veganlık Vejetaryenlik kavramları, ekoloji ve Didim Vegfest organizasyon hazırlıkları hakkında bilgi aktardılar.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Vegan vejateryan adı altında uluslar arası bir festival yapmayı planlıyoruz, çalışmalarımızı disiplin içerisinde halkımız ve vatandaşlarımızla gerçekleştireceğiz, bu konuyu burada toplanarak esnafımız ve halkımıza en iyi anlatmak için paydaşımız olan sivil toplum örgütleri paylaştık, hepimizi üzerimize düşen görevi yapacağımızdan eminim” dedi.
Festivali Apollon tapınağı ve çevresinde yapmayı planladıklarını belirten Başkan Atabay, hepimiz sebze yemeklerine düşkünüz doğanın bize verdiği kaynakları değerlendirelim, hepimize faydası olsun istedik ben başarılı olacağımız inanıyorum, her organizasyon kendi ekonomisini yaratmalıdır ve sürdürülebilir olmalıdır, 7-8 aylık bir çalışma sonucu yemeklerin envanterini çıkardık, yerel pişirilen 63 yemeği tespit ettik, arkadaşlarım bir çok eve konuk oldular, yemekleri beraber pişirdiler, yemekleri en sonunda kitap haline getirerek mübadil lezzetler adlı bir envanter ortaya koydular. Bizde bu kitap herkesle paylaşacağız, Nisanın 29 ve 30’da gerçekleştireceğimiz festivalle Türkiye’nin ilk vegan kenti olduk, hepimize hayırlı olmasını diliyorum, el ele verip hep birlikte takım halinde davranarak başarılı olacağımızdan son derece eminim” ifadelerini kullandı.
Katılımcıların da yorum ve isteklerini paylaştıkları toplantı hazırlık süresince belirli aralıklarla tekrar ederek festivali kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek için çalışmalar hızla devam edecek. (İHA)

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