Didim Ticaret OdasÄ±’ndan iftar yemeÄŸi

Didim Ticaret OdasÄ±, Didim MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Merkez Camisi Ã¶nÃ¼nde aÃ§Ä±lan iftar Ã§adÄ±rÄ±nda iftar yemeÄŸi verdi.

Didim Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Åžaban ÃœstÃ¼ndaÄŸ; “Ä°lÃ§e MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ her akÅŸam hayÄ±rseverlerin desteÄŸi ile iftar veriyor. Biz de bu organizasyona katkÄ± yaptÄ±k. Ramazan paylaÅŸma ayÄ±dÄ±r. Biz de Ramazan’Ä±n bu manevi atmosferine uygun bir iÅŸ yapalÄ±m dedik. TÃ¼m hayÄ±r sahiplerine teÅŸekkÃ¼r ederiz. Herkese hayÄ±rlÄ± Ramazanlar diliyor, bayramÄ±nÄ± ÅŸimdiden kutluyorumâ€™â€™ dedi. (Ä°HA)