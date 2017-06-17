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17 Haziran 2017
Didim

Didim Ticaret OdasÄ±’ndan iftar yemeÄŸi

Didim Ticaret OdasÄ±, Didim MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Merkez Camisi Ã¶nÃ¼nde aÃ§Ä±lan iftar Ã§adÄ±rÄ±nda iftar yemeÄŸi verdi.
Didim Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Åžaban ÃœstÃ¼ndaÄŸ; “Ä°lÃ§e MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ her akÅŸam hayÄ±rseverlerin desteÄŸi ile iftar veriyor. Biz de bu organizasyona katkÄ± yaptÄ±k. Ramazan paylaÅŸma ayÄ±dÄ±r. Biz de Ramazan’Ä±n bu manevi atmosferine uygun bir iÅŸ yapalÄ±m dedik. TÃ¼m hayÄ±r sahiplerine teÅŸekkÃ¼r ederiz. Herkese hayÄ±rlÄ± Ramazanlar diliyor, bayramÄ±nÄ± ÅŸimdiden kutluyorumâ€™â€™ dedi. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Didim Belediyesi serasÄ±nda Ã¼retilen Ã¼rÃ¼nler mecliste tanÄ±tÄ±ldÄ±
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