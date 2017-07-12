Didim MHP’de ikinci istifa

2014 yerel seçimlerinde MHP’den Didim Belediye Meclis üyeliğine seçilen Özgür Makascıoğlu, yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

2014 yerel seçimlerinde MHP’den Didim Belediye Meclis üyeliğine seçilen Özgür Makascıoğlu Meclis üyeliğinden istifa etti. Makascıoğlu istifasıyla ilgili olarak Belediye Meclis salonunda basın toplantısı gerçekleştirdi. Makascıoğlu “12 Temmuz 2017 tarihi itibaren Mevcut Parti içi Yönetim Anlayışı ile belediye çalışmaların yetersiz, anlamsız kaldığından ayrıca oluşan birçok fikir ayrılıklarına istinaden Belediye Meclis üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. 15 senedir Ülkü Ocaklarından itibaren içinde olduğum Milliyetçi Hareket Partisi içinde mücadeleme devam edeceğime ve Turan ülküsü edebiyet kazanana dek bu kutlu yolda var olacağımı beyan ederim. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde basın açıklaması yapacağımı bildirir 3,5 yıl boyunca destek veren herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Makascıoğlu istifasını belediyeye verdiğini açıklarken Makascıoğlu’nun yerine Eda Yücel İlhan’ın meclise gireceği öğrenildi.