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13 Ekim 2017
Didim, Güncel, Siyaset

Didim MHP’de 19 kişi disipline sevk edildi

MHP Didim İlçe Başkanı Ramazan Aşkar, ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında partiden ihraç istemiyle 19 kişinin İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurdu.
İlçe binasında gerçekleşen Aşkar’ın basın toplantısına İlçe yöneticileri ve partililer katıldı. İlçe Başkanı Ramazan Aşkar, 19 kişinin ihracıyla ilgili yaptığı açıklamada; “19 kişi sevk edildi. Bunların isimlerini Aydın İl Başkanımız önümüzdeki dönemde açıklayacak. Didim’de sosyal medyada yada dışarıda MHP’nin tüzel kişiliğine ve Genel başkanımız hakkındaki açıklamalar yapan bu kişiler sevk edildiler. MHP ilgili dışarıda konuşan yahut istifa edeceğiz diyenleri tespit ettik ve İl Disipline gönderdik. Ülkemizde MHP üzerinde birçok spekülasyonlar var. Bu süreçte MHP’ye hakaret edenleri partiden dışarıya bıraktık. MHP Ülkücülük davasında 48 yıldır vazgeçmeyen köklü çınardır. Liderimizin ve davamızın arkasındayız” dedi.
Aşkar, isimler konusunda açıklama yapmazken; “Önümüzdeki dönemler için bu bir başlangıç; tespit ettiklerimizi yine disipline göndereceğiz” diye konuştu. (İHA)

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