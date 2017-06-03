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03 Haziran 2017
Didim, Eğitim

Didim İlçe Milli Eğitimde nöbet değişikliği

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Turgut görevinden alındı. Turgut’un Aydın’a Araştırmacı olarak atanırken, Turgut’un yerine Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Recep Akdemir atandı.
Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu Müdürlüğü yaparken 2014 yılında Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Emrah Turgut, Mayıs 2016’da görevden alınmış ve yerine Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Turan Kaya atanmıştı. Kaya’nın göreve atanmasının ardından Aydın’a atanan Turgut, Ocak 2017’de ikinci kez Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak eski görevine atandı. 5 aylık ikinci görev süresi geçmeden Emrah Turgut bu kez yeniden görevinden alınarak Aydın’a Araştırmacı olarak atandı. Turgut’tan boşalan koltuğa Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Recep Akdemir atandı. Akdemir’in görevine başladığı öğrenildi. (İHA)

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