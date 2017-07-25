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25 Temmuz 2017
Didim

Didim Help in Hands Grubu iki engelliyi daha sevindirdi

Aydının Didim İlçesinde yerleşik yabancıların bir araya gelerek kurdukları Help in Hands grubu, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği üyesi iki engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye bağışlayarak duyarlılıklarını sürdürdü.
Efeler Mahallesindeki bir kafede gerçekleşen teslim törenine dernek üyeleri ile Help in Hands grubu üyeleri de katıldı. Help İn Hands grubunun kendi çevreleri içerisinde düzenledikleri oyunlar ve çekilişlerle elde edilen gelir neticesinde akülü tekerlekli sandalyelerin alındığını belirten Help in Hands grubu sorumlusu Lyn Cole engellilere yönelik olarak sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından Doğuştan Fiziksel ve Bedensel engelli Halil İbrahim Nadas (48) ile 16 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucundan bedensel engelli olan İbrahim Budak (25) adlı vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye teslim edildi
Teslim anında duygusal anlarda yaşanırken, engelli bireyler ile aileleri de kendilerine yönelik bu duyarlılıktan dolayı Help in Hands grubuna ve üyelerine teşekkür etti.
Didim Help İn Hands grubu daha öncede Didim ve Yöresi Engelliler Derneği üyelerine Akülü tekerlekli sandalye bağışlamıştı. (İHA)

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