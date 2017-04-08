Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
08 Nisan 2017
Didim, Ekonomi

Didim Esnaf Odası yeni yerine taşınıyor

10 Nisan Pazartesi gününden itibaren Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlayacak.
Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, odaya yeni hizmet binası kazandırılması noktasında verdiği sözü tuttu. Oda Başkanı Pektaşoğlu geçtiğimiz yıl oda adına satın aldığı hizmet binasının iç ve dış tefrişatını tamamladı. Yeni Mahalle 825 sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında alınan 2 katlı yeni hizmet binası 10 Nisan Pazartesi gününden itibaren üyelerine yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.
Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, Didim’deki esnaf odası üyelerinin daha temiz, ferah ve nezih bir ortamda hizmet alacağını kaydederek, Pazartesi gününden itibaren odada iş ve işlemleri olan üyelerin ve vatandaşların yeni yerde hizmet alabileceğini duyurdu. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  300 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK
Share

BENZER HABERLER

RAMAZANPAŞA ESNAFINDAN LOKMA HAYRI

RAMAZANPAŞA ESNAFINDAN LOKMA HAYRI

ŞEHİTLERİN ADLARI PARKLARLA ÖLÜMSÜZLEŞTİ

ŞEHİTLERİN ADLARI PARKLARLA ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Çocuk oyunları Şenliği 11 Nisan’da Forum Aydın’da

Çocuk oyunları Şenliği 11 Nisan’da Forum Aydın’da

Plaket şoföre, altın hanımına verildi

Plaket şoföre, altın hanımına verildi

Nazilli’nin son bakırcısı

Nazilli’nin son bakırcısı

Aydın’da define bulundu

Aydın’da define bulundu

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Parçalı Bulutlu
Bugün 04/08 10%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En yüksek 19°C. Rüzgâr BKB, 15 - 30 km/saat.
Açık
Bugün 04/08 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 4°C. B rüzgâr KD değişiyor, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,7326

  • Euro

    3,9558

  • BIST

    88.497

  • Altın

    150,6009

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE