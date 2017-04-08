Didim Esnaf Odası yeni yerine taşınıyor

10 Nisan Pazartesi gününden itibaren Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlayacak.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, odaya yeni hizmet binası kazandırılması noktasında verdiği sözü tuttu. Oda Başkanı Pektaşoğlu geçtiğimiz yıl oda adına satın aldığı hizmet binasının iç ve dış tefrişatını tamamladı. Yeni Mahalle 825 sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında alınan 2 katlı yeni hizmet binası 10 Nisan Pazartesi gününden itibaren üyelerine yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, Didim’deki esnaf odası üyelerinin daha temiz, ferah ve nezih bir ortamda hizmet alacağını kaydederek, Pazartesi gününden itibaren odada iş ve işlemleri olan üyelerin ve vatandaşların yeni yerde hizmet alabileceğini duyurdu. (İHA)