Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
04 Mayıs 2017
Didim

Didim Esnaf Odası resmen hizmete açıldı

Geçtiğimiz günlerde yeni yerine taşınan Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni hizmet binasının resmi açılışı yapıldı.
Yeni Mahalle 825 sokak üzerindeki yeni hizmet binasının açılışına Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Hüsnü Öten, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Didim İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Didim’de Oda Başkanları, Siyasi parti İlçe başkan ve yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, bir çok sivil toplum kuruluşunun başkanları ve yöneticileri, Oda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.
Resmi açılış öncesinde kısa bir konuşma yapan Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu turizm kenti olan Didim’e, ve Didim esnafına yakışan bir oda kazandırdıklarını belirterek, verdiği sözü de tutmanın mutluluğu içerisinde olduğunu dile getirdi ve emeği geçen ve katkı sunanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından açılışı kurdelesini Birlik Başkan Vekili Hüsnü Öten, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı ve Oda Başkanı Yaşar Pektaşoğlu birlikte kesti.
Açılışın ardından davetliler zemin katı arşiv odası, üst katı oda binası ile asma katı yönetim ve denetim kurulu olarak hizmet verecek odayı gezerek bilgi aldılar. Açılış çerçevesinde davetlilere ikramlarda bulunuldu.
Açılışın ardından Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu toplantısını Didim’de gerçekleştirdi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Şehit Soner Turan 19. yılında yemek ve dualarla anıldı
Share

BENZER HABERLER

Efeler Hıdırellez’de Eğlenceye Doyacak

Efeler Hıdırellez’de Eğlenceye Doyacak

Cinayet zanlısı CHP İlçe Başkanı yakalandı

Cinayet zanlısı CHP İlçe Başkanı yakalandı

AYDIN DEVLET HASTANESİ MR CİHAZINA KAVUŞTU

AYDIN DEVLET HASTANESİ MR CİHAZINA KAVUŞTU

CHP İlçe Başkanı tartıştığı şahsı vurarak öldürdü

CHP İlçe Başkanı tartıştığı şahsı vurarak öldürdü

EFELER BELEDİYESİ’NDEN 2 PARK AÇILIŞI

EFELER BELEDİYESİ’NDEN 2 PARK AÇILIŞI

EFELER BELEDİYESİ’NDEN BİR İLK

EFELER BELEDİYESİ’NDEN BİR İLK

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Fırtına
Bugün 05/05 100%
Fırtına
gök gürültülü sağanak yağış. En yüksek 26°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat. Yağmur ihtimali %100.
Açık
Bugün 05/05 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 12°C. Rüzgâr G ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5550

  • Euro

    3,9041

  • BIST

    93.038

  • Altın

    140,4331

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE