Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
15 Mayıs 2017
Didim

Didim Engelsiz Festivali renkli görüntülerle sona erdi

Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında Didim’de bu yıl 12-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Didim Engelsiz Festivali sona erdi. Festivalin son gününde iki engelliye Akülü tekerlekli sandalye bağışlanırken katkı sunanlara teşekkür plaketi verildi.
10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında Didim’de bu yıl 12-14 Mayıs tarihlerinde Didim Engelsiz Festivali düzenlendi. Didim Kaymakamlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesinin katkılarıyla Didim ve Yöresi Engelliler Derneği öncülüğünde, İlçedeki odaların ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen Festival Pazar akşamı sona erdi.
Yalı Caddesinde düzenlenen festivalin son gününde ilk olarak Binbir Sevgi Gönüllüsü üyeleri, Didim ve Yöresi Engelliler derneğince belirlenen Engelli Annelerine, Anneler günü dolayısıyla hediyeler verdi. Hediye töreninde Binbir Sevgi gönüllüleri ile Engelli aileleri duygularını katılımcılarla paylaştı.
Ardından İlçede yaşayan yabancılar tarafından kurulan Help İn Hands grubu üyeleri aldıkları iki adet Akülü tekerlekli sandalyeyi Derneğe bağışladılar. Bağışlanan iki adet akülü sandalye, iki engelli vatandaşa teslim edildi.Akülü tekerlekli sandalye bağışının ardından Festivale katkı sunan Kaymakamlık ve Belediye başta olmak üzere kamu kurumların, Odalara, Sivil Toplum kuruluşlarına ve özel firma anlamında destek olanlara teşekkür plaketi verildi. Teşekkür plaketlerinin dağıtılmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Festivaldeki törenlerin ardından sahneye Grup Eflatun çıktı. Eflatun söylediği şarkılarla alandakilere hoş dakikalar geçirdi. Gecenin finalinde ise ateş dansı gösterisi yapılırken gösteri büyük beğeni topladı.
Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş ilk kez düzenledikleri ve 3 gün süren festivalin çok güzel geçtiğini belirterek “Engelliler Haftasında bizler Engelsiz yaşama dikkate çekmek istedik. Didim’in bir engelsiz kent olması noktasında taleplerimizi dile getirdik. Bu noktada burada başlattığımı bu adımların devamı gelecek. Bu festivalde her zaman maddi v manevi olarak desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşların yöneticilerine, Odalara ve Sivil toplum kuruluşlarına, duyarlı Didim halkına teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Didim’de Engelliler Haftası 3 gün kutlanacak

Share

BENZER HABERLER

Hadise’yi İzmir’de hüngür hüngür ağlatan olay

Hadise’yi İzmir’de hüngür hüngür ağlatan olay

Ege’de rüzgar toz taşıyacak

Ege’de rüzgar toz taşıyacak

Ege ürünleri Almanya yolcusu

Ege ürünleri Almanya yolcusu

BYEGM İL MÜDÜRÜ’NDEN VEDA TOPLANTISI

BYEGM İL MÜDÜRÜ’NDEN VEDA TOPLANTISI

İzmir’de Yazılı Basının Dijital Dönüşümü Konuşulacak

İzmir’de Yazılı Basının Dijital Dönüşümü Konuşulacak

Borsa’da Zeytinyağı Kobi destekleri anlatıldı

Borsa’da Zeytinyağı Kobi destekleri anlatıldı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Parçalı Bulutlu
Bugün 05/16 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. Ilık. En yüksek 29°C. Rüzgâr DKD, 10 - 15 km/saat.
Parçalı Bulutlu
Bugün 05/16 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 15°C. Rüzgâr GD ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5476

  • Euro

    3,8980

  • BIST

    95.588

  • Altın

    140,4008

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE