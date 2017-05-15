Didim Engelsiz Festivali renkli görüntülerle sona erdi

Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında Didim’de bu yıl 12-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Didim Engelsiz Festivali sona erdi. Festivalin son gününde iki engelliye Akülü tekerlekli sandalye bağışlanırken katkı sunanlara teşekkür plaketi verildi.

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında Didim’de bu yıl 12-14 Mayıs tarihlerinde Didim Engelsiz Festivali düzenlendi. Didim Kaymakamlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesinin katkılarıyla Didim ve Yöresi Engelliler Derneği öncülüğünde, İlçedeki odaların ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen Festival Pazar akşamı sona erdi.

Yalı Caddesinde düzenlenen festivalin son gününde ilk olarak Binbir Sevgi Gönüllüsü üyeleri, Didim ve Yöresi Engelliler derneğince belirlenen Engelli Annelerine, Anneler günü dolayısıyla hediyeler verdi. Hediye töreninde Binbir Sevgi gönüllüleri ile Engelli aileleri duygularını katılımcılarla paylaştı.

Ardından İlçede yaşayan yabancılar tarafından kurulan Help İn Hands grubu üyeleri aldıkları iki adet Akülü tekerlekli sandalyeyi Derneğe bağışladılar. Bağışlanan iki adet akülü sandalye, iki engelli vatandaşa teslim edildi.Akülü tekerlekli sandalye bağışının ardından Festivale katkı sunan Kaymakamlık ve Belediye başta olmak üzere kamu kurumların, Odalara, Sivil Toplum kuruluşlarına ve özel firma anlamında destek olanlara teşekkür plaketi verildi. Teşekkür plaketlerinin dağıtılmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Festivaldeki törenlerin ardından sahneye Grup Eflatun çıktı. Eflatun söylediği şarkılarla alandakilere hoş dakikalar geçirdi. Gecenin finalinde ise ateş dansı gösterisi yapılırken gösteri büyük beğeni topladı.

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş ilk kez düzenledikleri ve 3 gün süren festivalin çok güzel geçtiğini belirterek “Engelliler Haftasında bizler Engelsiz yaşama dikkate çekmek istedik. Didim’in bir engelsiz kent olması noktasında taleplerimizi dile getirdik. Bu noktada burada başlattığımı bu adımların devamı gelecek. Bu festivalde her zaman maddi v manevi olarak desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşların yöneticilerine, Odalara ve Sivil toplum kuruluşlarına, duyarlı Didim halkına teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)