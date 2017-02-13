Didim EKK’nın 2016 genel kurulu yapıldı

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı.

Genel Kurulda maddeler tek tek ibra edildi. Başkan Kubaliç Oscar ödülünü alırken, Yönetim Kurulundan kendi isteğiyle ayrılan Çağlayan Çakır’a da teşekkür plaketi verildi.

Didim Ticaret Odası Aytaç-Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’ndeki genel kurula Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Aydın-Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Aydın Sanayi Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı, Didim’deki Oda başkanları, çevre ilçelerin kooperatif başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, banka müdürleri ile kooperatif ortakları katıldı.

“5 DÖNEMDİR HERKESE EŞİT OLDUK”

Genel Kurulun Divan başkanlığını Aydın-Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç yaparken, genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okumasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, 782 ortaklarının bulunduğunu belirterek, 2016 yılı içerisinde 31 toplantı yaparak 361 kooperatif ortağına 20 milyon 79 bin lira kredi verdiklerini açıkladı. Başkan Kubaliç, her zaman esnafın yanında yer aldıklarını belirterek, “Gerçekleştirdiğimiz her genel kurulda ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Beş dönemdir sevgi ve saygıyla herkese eşit davrandık. Hiçbir esnaf ortağımıza farklı gözle bakmadık. Bu zamana kadar var gücümüzle çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Ortaklarımıza fayda sağlamak amacıyla elimizden geleni yapacağız. Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Aydın-Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek “Bugün, düğün günü ve hesap verildiği gündür. Bu düğün günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Ben bundan sonrada Didim esnaf ve sanatkarına birlik ve beraber olmalarını diliyorum.”diye konuştu. Ardından gündem maddelerine geçildi. Genel Kurulda Yönetim ve Denetim kurulu raporları tek tek okunup ibra edildi.

KUBALİÇ’E OSKAR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Konuşmaların ardından Kubaliç’e Esnaf Haber Dergisi tarafından ‘Yılın Türkiye Esnaf Oscarları’ çerçevesinde ‘Yılın Türkiye’nin en başarılı Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı oscarı verildi. Ödülle ilgili olarak Esnaf Haber Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Önge 3 aday arasında Didim EKK’nın en yüksek oyu alarak birinci olduğunu dile getirdi. Kubaliç’e ödülünü Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay verirken, Kooperatif Başkanı Kubaliç’in Didim’e Türkiye birinciliği getirmesinin kendisini de gururlandırdığını kaydederek, Kubaliç’e teşekkürlerini sundu.

“KUBALİÇ DİDİM 75 GENÇLİĞİ ONURLANDI”

Genel Kurulda Kooperatif Başkanı Kubaliç, Didim’de bir çok konuda çeşitli etkinlikler yapan ve çoğu esnaflardan oluşan Didim 75 Gençlik Derneği yönetimi adına Şilti dernek Başkanı İzzet Sirel’e verdi.

“14 YILLIK YOL ARKADAŞINA VEDA ETTİ”

Genel Kurulda ayrıca 14 yıldır Başkan Kubaliç ile birlikte kooperatif yönetiminde bulunan Çağlayan Çakır, görevini bırakması nedeniyle teşekkür şilti verildi. Kooperatif personeli de Çakır’a çiçek verip vedalaştı. (İHA)