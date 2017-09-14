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14 Eylül 2017
Didim, Güncel, Siyaset

Didim CHP’de İlk Aday: Korkmaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Didim İlçe Teşkilatı bilişim sorumlusu ve ilçe sekreteri Filiz Korkmaz, parti binasında düzenlediği basın açıklamasıyla ilçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Parti binasında düzenlenen basın açıklamasına Korkmaz birlikte hareket edeceği bazı partililerle katılırken, CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş da adaylık toplantısına katıldı. Karataş, “Örgütümüz büyük bir aile ve demokratik bir aile; biz yaklaşık 3,5 yıldır Filiz hanımla aynı yönetimde çalışmalarımızı yürüttük. Ben kendisine ve geçmişte görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde önce delege Aralık ayında da ilçe başkanlığı seçimi yapılacak. Ben aday olan veya aday olacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Yan yana ya da karşı karşıya olacak arkadaşlar olacak. Bizler bu görevlere talip oluruz ve bu görevlere geliriz ya da gelemeyiz. Bunlar güzel davranışlardır. Bizler de demokratik haklarımızı önümüzdeki günlerde duyururuz. Ben Filiz hanıma başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.
CHP İlçe Başkan adayı Filiz Korkmaz ise, önce kendisini tanıtarak “Küskünlük ve kırgınlık lüksümüzün olmadığı bir dönemdeyiz. İlçemiz Didim’de de bir ayrışmayı kesinlikle istemiyoruz. Aday olma amacımız birleştirmek, zaten partimizde sevgiyi, saygıyı, birlik beraberliğimizi korumak ve kırgınlarımızın gönüllerini kazanmak zorundayız. Gelin hep beraber çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği adına tek yürek, tek yumruk olalım. Hep birlikte el ele yürek yüreğe olduğumuz taktirde güçlüyüz. Bu nedenle hiçbir gruba veya kişiye bağlı olmaksızın, tarafsızlığımızı koruyabilmek, adil ve herkese eşit olmak için gücümüzün yettiğince çalışacağımıza söz veriyoruz. Geçirdiğimiz tüm seçimlerde ve son yaşadığımız hayır mücadelesinde kadınlarımız ve eli öpülesi analarımızın emeğini boşa çıkartmayalım. Haktan yana, halktan yana, emekten, barıştan ve sevgiden yana olalım. İşte bu yüzdendir ki güzel ülkemizi, Didim’imizi geleceğe, aydınlığa taşımak için, çıktığımız bu kutsal yolda İlçe Başkanlığı görevinde ekibimle adayım. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve üyelerine güveniyoruz“ ifadelerini kullandı. (İHA)

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