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29 Ağustos 2017
Didim, Ekonomi, Sağlık

Didim Belediyesinin serası DRV Projesinde

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın talimatı geçtiğimiz yıllarda belediye bünyesinde kurulan Akköy Tıbbı Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri üretim fidanlığı Doğaya Karşı Sorumluluk projelerinin arasında yerini aldı.
30 senedir DRV’nin organize ettiği Eco Trophea (Doğaya karşı sorumluluk projesi), buraya her sene dünyanın dört bir tarafından doğa ile ilgili projeler bir araya gelirken, Didim Belediyesi’de “Tıbbi-Aromatik Bitkiler Ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı” projesi, 20 proje ile birlikte DRV’nin proje sitesinde yayınlandı. 11 binin üzerin de üyesi bulunan DRV’nin ve Web sayfası üyeler tarafından dikkatlice takip edilen projemizle Türkiye’de bir ilke imza attı. Derecelendirmeye giren projeler Ras Al Khaimah (Arap Emirliği) gerçekleşecek 67. DRV Genel Kurulun da ödüllerini alacak. (İHA)

 

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