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15 Nisan 2017
Didim

Didim Belediyesi personeline mevzuat eğitimiverildi

Didim Belediyesi ile üyesi olduğu Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin işbirliğiyle 03-15 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen mevzuat bilgilendirme toplantıları düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.
Didim’de Belediye ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin işbirliğiyle 9 gün süren mevzuat bilgilendirme toplantıları, sona erdi. Didim Beach Elegance Otel’de gerçekleşen mevzuat bilgilendirme toplantısının son günündeki sertifika törenine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Bazı Belediye Meclis üyeleri, bazı birim müdürleri ile belediye personeli katıldı. 9 günlük seminer süresince slayt eşliğinde Belediye Başkanı, Belediye Meclisi üyeleri, Encümen üyeleri, seçilmiş komisyon üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları, alınan kararların uygulanması, daire amirlerinin görev, yetki ve alınan kararların uygulanmasındaki esaslar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, sözleşmeli personeli taşeron aracılığı ile çalıştırılan büro personeli elemanlarının sorunları görüşüldü.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, bu tür eğitimlerin her zaman faydalı olduğunu bildiklerini belirterek “Belediyede, halka hizmet ederken, hizmet ettiğimiz insanlara karşı nazik davranışımız, anlayışlı davranışımız, onları anlamaya çalışmamız ve sabırla dinleyip cevap vermemiz çok önemli.” dedi.
Belediye ile diğer kamu kurumlarında ayrı olduğunu ifade eden Başkan Atabay, “Vatandaşımızın belediyeye girme psikolojisi ile kaymakamlığa veya diğer kamu kurumlarına girme psikolojisi çok farklı. Belediyeyi daha bir kendinden görür, çünkü oradaki üst yönetimi kendi oyuyla tayin etmiştir. Ama belediyede çalışanların yükü de çok fazla. Bugün belki yürürlükteki yönetmeliklerle belediyeleri yönetmek o kadar kolay değil. Hepimiz stres altındayız. Hem iş yapıp, hem halkı memnun etmek, hem de belediyenin giderlerini karşılamak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Başkan Atabay, Genel Sekreteri Aydemir’e teşekkür plaketi verirken, ardından tüm katılımcılara sertifikalar dağıtıldı. (İHA)

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