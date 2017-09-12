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12 Eylül 2017
Didim, Eğitim

Didim Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi açılıyor

Didim Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi hazırlıkların tamamlanmasının ardından 18 Eylül 2017 Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı okulları ile birlikte eğitim öğretim hayatına başlayacak.


“Bölgenin en çok saygı duyulan ve tüm paydaşlarının değer verip özen gösterdiği Kreş ve Gündüz Bakımevi olmak” vizyonuyla yola çıkan Didim Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi hazırlıklarını tamamlayarak, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı okulları ile birlikte Eğitim ve Öğretim hayatına başlayacak.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Kreş ve Gündüz Bakım Evinin milletine ve değerlerine bağlı breyler yetiştreceğini belirterek, “Başta büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ailesine ve milletine bağlı, değerlerine sahip çıkan, kendini ve etrafını tanıyan, ne yapacağını bilen, kendini ifade edebilen, düşüncelerini paylaşabilen, karar vermeyi öğrenen, fikir ve projelerini sunabilen, güçlü bir kişiliğe sahip sağlıklı bireyler olarak yetişkinliğe ulaşmalarını amaçlayan bir misyonun sıkı takipçisi olacaktır” dedi.
Didim Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin Didim’de örnek bir Anaokulu olarak tam gün eğitim vereceği, zorunlu anasınıfı çağındakı 54- 66 aylık çocuklar için özel sınıf oluşturulduğu belirtildi.
Sınıfların her on çocuğa bir öğretmen düşecek şekilde düzenlendiği, aşçılık diplomalı mutfak personeli ve uzman temizlik ekibi ile çocuğa saygılı, güler yüzlü kadrosuyla kayıtlarına devam ettiği bildirildi.

(İHA)

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