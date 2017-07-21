Didim Belediyesi Kıbrıs Barış Harekatı 43. yılını kutladı

Kıbrıs Barış Harekatının 43. yıl dönümü dolayısıyla Didim Belediyesi “Sonsuz bir Şiir Kuzey Kıbrıs” adıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, Muharip Gaziler Derneği Didim Şube Başkanı Sefer Tatar, CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş, CHP’li ve MHP’li Belediye meclis üyeleri, Gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Muharip Gaziler Derneği üyesi Emekli Astsubay Hasan Karataş açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Karataş 43. yıl önce Kıbrıs Barış harekatı öncesi süreci ve sonrasında meydana gelen olayları anlatırken “Aydın’dan harekata 461 asker katıldı ve 8 asker çıkartmada şehit oldu” diyerek geline süreçte Kıbrıs’ın haklarının korunacağına inandığını belirtti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise Kıbrıs’ın öneminin Ulu Önder Atatürk tarafından dile getirildiğini de belirterek “Kıbrıs’ın önemi bilindiği için günümüzde de buranın mücadelesi sürecektir. O dönem harekatta şehit olan Didimli askerimiz de bulunmaktadır. Ailesine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Didim Kaymakamı İskender Yönden ise Kıbrıs harekatını bilen ve Kıbrıs’ı gezen birisi olduğunu ifade ederek “O dönem Kıbrıs’a barışı tesis etme amacıyla gidildi. Şimdi ise BM nezdinden sürdürülen bu girişimler iyi niyet çalışması olduğu herkesçe görülmüştür. Bu çalışmayı da takdir etmek lazım.” dedi.

Sinevizyonda harekat ve Kıbrıs anlatıldı

Kıbrıs Barış Harekatını başlatan dönemin Başbakanı ve Eski Başbakanlardan rahmetli Bülent Ecevit’in Özel Kalem Müdürlüğünü yapmış aynı zamanda Fotoğraf sanatçısı olan Zeynel Yeşilay Kıbrıs’ın Osmanlı ve sonrasında İngilizlerin eline geçmesi ve ardından da Kıbrıs Barış harekatı süreciyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinliğin sonunda Didim Belediyesi tarafından Muharip Gaziler için hazırlatılan teşekkür plaketi Kaymakam Yönden ve Başkan Atabay tarafından gazilere verildi.

Programın sonunda fuaye salonunda hazırlatılan fotoğraf sergisi gezildi. (İHA)