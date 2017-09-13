Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
13 Eylül 2017
Didim

Didim Belediyesi ile Vakıfbank arasında protokol imzaladı

Didim Belediye personelinin maaş ödemelerine ilişkin olarak ihale süreci sonunda en yüksek teklifi veren Vakıfbank A.Ş. arasında ‘Banka Maaş Promosyonu’ anlaşmasına varıldı.
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu meclis üyelerinden Sinan Ceyhan, Muhasabe Müdürü Vekili Iraz Tarımer, sendika temsicileri ve Halk Bank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, ve TEB Bankasının katılımlarıyla, gerçekleşen ihalede en fazla teklifi veren Vakıfbank Didim Şubesi ihaleyi aldı.
Geçen yıl yapılan promosyon anlaşması yenilerek, Vakıfbank ile Didim Belediyesi arasında 3 yıllık anlaşma sağlandı.
Protokolü Didim Belediyesi Başkanlık makamında Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve Vakıfbank Didim Şube Müdürü Hüseyin Turpçu birlikte imzaladı. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, “Personellerimizin menfaatlerini koruduğumuza inanıyoruz. 3 yıllık bir süreyi kapsayan protokolün belediye personelimize hayırlı olmasını diliyorum “ dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Altınkum Plaj Festivali, Otilia konseriyle sona erdi
Share

BENZER HABERLER

“ZAM YAPMAK ÇÖZÜM GETİRMEZ”

“ZAM YAPMAK ÇÖZÜM GETİRMEZ”

CHP’LİLER 94. YILINI KUTLADI

CHP’LİLER 94. YILINI KUTLADI

“BENİM CUMHURBAŞKANIM DEĞİL”

“BENİM CUMHURBAŞKANIM DEĞİL”

Hamzaçebi; “Özakcan, deneyimlerini Efeler’e aktarıyor”

Hamzaçebi; “Özakcan, deneyimlerini Efeler’e aktarıyor”

“BASINA YAPILAN SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ”

“BASINA YAPILAN SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ”

Hamzaçebi’nin Ziyaretinde, Özakcan’ı şaşırtan teşekkür

Hamzaçebi’nin Ziyaretinde, Özakcan’ı şaşırtan teşekkür

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 09/14 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 34°C. KD rüzgâr KB değişiyor, 15 - 25 km/saat.
Açık
Bugün 09/14 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 17°C. Rüzgâr GGB, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,4578

  • Euro

    4,1088

  • BIST

    108.156

  • Altın

    146,7509

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE