Didim Belediyesi ile Vakıfbank arasında protokol imzaladı

Didim Belediye personelinin maaş ödemelerine ilişkin olarak ihale süreci sonunda en yüksek teklifi veren Vakıfbank A.Ş. arasında ‘Banka Maaş Promosyonu’ anlaşmasına varıldı.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu meclis üyelerinden Sinan Ceyhan, Muhasabe Müdürü Vekili Iraz Tarımer, sendika temsicileri ve Halk Bank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, ve TEB Bankasının katılımlarıyla, gerçekleşen ihalede en fazla teklifi veren Vakıfbank Didim Şubesi ihaleyi aldı.

Geçen yıl yapılan promosyon anlaşması yenilerek, Vakıfbank ile Didim Belediyesi arasında 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Protokolü Didim Belediyesi Başkanlık makamında Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve Vakıfbank Didim Şube Müdürü Hüseyin Turpçu birlikte imzaladı. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, “Personellerimizin menfaatlerini koruduğumuza inanıyoruz. 3 yıllık bir süreyi kapsayan protokolün belediye personelimize hayırlı olmasını diliyorum “ dedi. (İHA)