Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
17 Şubat 2017
Didim, Eğitim, Kültür Sanat

Didim Belediyesi, Herkes İçin Kütüphane projesine katıldı

Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi tarafından yürütülmekte olan “Herkes için Kütüphane Projesi’ne, Didim Belediyesi kütüphanesi de katıldı. 

Resmi sloganı “Yerel Dönüşüm, Küresel Erişim” olan Herkes için Kütüphane projesi ile il, ilçe ve belde belediyelerine ait belirli sayıdaki yerel yönetim kütüphanesinde köklü bir değişim ve gelişimin harekete geçirilerek bölgelerindeki vatandaşlar için birer “cazibe merkezi” haline gelmeleri öngörülüyor. Proje ile yerel yönetim kütüphaneleri; bölgelerindeki vatandaşlar için birer toplum merkezi haline gelirken, aynı zamanda kadınların, yaşlıların, gençlerin, işsizlerin, engellilerin ve kırsal kesimlerde yaşayanların hayatlarını kolaylaştırma hedefini güdüyor.
Türkiye Bilişim Derneği tarafından 2016 yılı “Bilişim Hizmet Ödülü” verilen proje, yerel yönetimlere bağlı kütüphanelerde klasik kütüphane hizmetleri ile internetten erişilen bilgi hizmetlerini bir arada sunmayı öngörüyor. Proje kapsamında, üye kütüphanelerin bilgisayar alt yapıları zenginleştirilmiş, kütüphane çalışanları uzmanlar tarafından eğitime alınmıştır. Teknolojik alt yapısı güçlenen, personeli daha eğitimli bir duruma gelen kütüphanelerin vatandaşa daha iyi hizmet verebilmeleri mümkün olacak.
Herkes için kütüphane projesi ile kütüphanede vatandaşların e-devlet hizmetlerinden nasıl yararlanacakları, bilgisayar ve internet kullanımı, kişisel gelişim, ofis programları, web sitesi hazırlama, güvenli internet kullanımı, özgeçmiş hazırlama velilere ödev hazırlama gibi konularda eğitim veriliyor.
Projeye bağlı olarak yürütülen Kadın Sağlığı Platformu ise, Hacettepe Üniversitesi’nin uzman kadın hekimleri tarafından, kadınların en önemli sağlık problemlerini ele alan derslerden oluşuyor. Webinar adı verilen bir yöntemle üniversite hocaları kütüphanelerde bilgisayar başında oturan kadınlara, belli bir konuda görüşlerini açıklamakta ve gelen soruları cevaplanıyor. Kütüphane belirli aralıklarla yapılan bu faaliyetleri vatandaşlara duyurmakta, istekli olanların bu eğitimlere katılmalarını sağlanıyor.

Share

BENZER HABERLER

Sökeli cimnastikçilere 14 madalya 2 kupa

Sökeli cimnastikçilere 14 madalya 2 kupa

AYDINSPOR 1923’TEN ANLAMLI AÇILIŞ

AYDINSPOR 1923’TEN ANLAMLI AÇILIŞ

Masa tenisi çeyrek final müsabakaları tamamlandı

Masa tenisi çeyrek final müsabakaları tamamlandı

Minderin prensesleri Aydın’da parladı

Minderin prensesleri Aydın’da parladı

Didim Belediyespor 4 golle kazandı

Didim Belediyespor 4 golle kazandı

Nazilli Belediyespor Evinde Fark Yedi

Nazilli Belediyespor Evinde Fark Yedi

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6304

    • Euro

      3,8501

    • BIST

      88.830

    • Altın

      144,2271

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE