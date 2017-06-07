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07 Haziran 2017
Çevre, Didim

Didim Belediyesi en iyi çevre etkinliği ödülünü 3. kez kazandı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın İstanbul’da düzenlediği törenle ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülleri verildi. Didim Belediyesi çevre konusunda yaptığı etkinliklerle 3. kez ödülü almaya hak kazandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Dairesi Başkanı İbrahim Özdemir tarafından, Didim Belediye Başkan A.Deniz Atabay’a takdim edildi
Didim Belediyesi En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülünü son 3 yıldır üst üste almanın sevincini yaşıyor. TURÇEV tarafından koordine değerlendirme toplantısında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bölgesel Çevre Merkezi-REC Türkiye, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü öğretim üyelerinden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu Plaj Kategorisinde Didim Belediyesi “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülünü alan 3 belediyeden birisi seçildi. Başkan Atabay ödülü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Dairesi Başkanı İbrahim Özdemir’in elinde aldı.
İstanbul’da düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ödülü almaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, “3 yıldır bu ödülü alıyoruz. İnşallah seneye 4.’nü alırız. Muratpaşa belediyemizi kutluyorum ve iyi bir proje olmuş. Biz ilçe olarak kışın 80 bin nüfusu sahibiz ve yazın ise 350 bin ortalamadan nüfusu barındırıyoruz. Bu rakam Didim’e büyük baskı ama ilçede altyapı sorunumuz yok. Kapanan küçük beldelerde var bu sorun ve bu da büyükşehir belediyemiz ile yapılacak. Bu bayrakları almak zor, kaybetmek kolay En önemlisi bunun çocuklara anlatmak ve bunu devamı gelinmesi çok önemli. Vakfın yaptığı bu görevi önemsiyoruz. Her şey gelip geçici böyle bir vakıf kalıcı; ileriye yönelik iyi sonuçlar çıkarıyor. Bizde çocuklarımıza çevre eğitimi vererek kurulan vakfa destek olmaya çalışıyoruz” dedi.
2016 yılında düzenlenen Çevre ve çocuk şenliği etkinleri kapsamında, Didim Belediyesi “Tohumlar Çocuklarla yeşersin, Çevre için pedal çevir, Plajda dönüşüm başlıyor, Çevre timi etkinleri” ile ödül almaya hak kazanmıştı. (İHA)

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