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22 Mart 2017
Didim, Ekonomi

Didim Belediyesi “Dıdyma” markalı sabunlar üretiyor


Didim Belediyesinin kendisine ait patentini aldığı “Didyma” markalı sabunlarının üretimine başladı.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, belediyeye ait seranın kurmalarının ardından çiçek üretiminin yanı sıra tıbbi aromatik bitkiler ile Didim’e özgü ürünlerin üretilmesi noktasında adımlar tek tek yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Didyma markasının patenti alınırken, ilk olarak sabun üretilmeye başlandı.
Belediyenin kendisine ait arazilerde topladığı zeytinlerden çıkan yağların içerisine lavanta tohumları da katılarak sabunlar üretilmeye başlandı. Sabun yapımının belediye personelince ve titizlikle üretilmeye başladığı görülürken, Akköy’de Didim Belediyesine ait binanın sabun atölyesi haline getirilmesi çalışmaları sürüyor.
Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Akköy’deki 2 katlı binayı üretim için kullanacaklarını belirterek “Belediye serasından elde edilecek olan esans ve aromatik bitki yağları da kullanılarak sabunlar üretilecek. Şu an belli üretime yapılıyor. Bu konuda bize teklif veren firmalarda oldu. Akköy’deki bu yere geçtiğimizce 10 kişiyi istihdam yaratacağımız bir atölye kurma fikrimiz var. Süreç içerisinde bu daha da büyütülür mü buna bakacağız. Şu an için ilk aşamalar memnuniyet verici” dedi. (İHA)

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