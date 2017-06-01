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01 Haziran 2017
Çevre, Didim

Didim Belediyesi çevre eğitim ödüllerine bir yenisini daha ekledi

Didim Belediyesi, plaj kategorisinde en iyi çevre eğitim etkinlikleri ödülü almaya hak kazandı.
TURÇEV tarafından koordine değerlendirme toplantısında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bölgesel Çevre Merkezi-REC Türkiye, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü öğretim üyelerinden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu Plaj Kategorisinde Didim Belediyesi “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülünü alan 3 belediyeden birisi oldu.
2016 yılında düzenlenen çevre ve çocuk şenliği etkinleri kapsamında, tohumlar çocuklarla yeşersin, çevre için pedal çevir, plaj da dönüşüm başlıyor, çevre timi etkinleri ile öne çıkan Didim Belediyesi, En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülünü son 3 yıldır üst üste almanın sevincini yaşıyor.
6 Haziran 2017 tarihinde yapılacak olan ödül töreni ile plaj kategorisinde belediye olarak Didim Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ödül almaya hak kazandı. (İHA)

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