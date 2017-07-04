Didim Belediyesi Aromatik Yağlarının Tanıtımını Yaptı

Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik ve Süs Bitkileri Üretimi Serasında yetiştirilen aromatik bitkilerin yağ elde edildiği fabrikaya ve belediye serasına basın mensuplarına yönelik tanıtım gezisi düzenlendi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Tıbbi Aromatik ve Süs Bitkileri Üretimi serasında yetiştirilen aromatik bitkilerin yağ elde edildiği fabrikaya ve belediye serasında üretilen ürünleri basın mensuplarına tanıttı.

Tanıtım gezisi kapsamında Eski Bakanlardan Zekeriye Temizel’e ait Tuzburgazı sınırları içerisinde bulunan ve tıbbi aromatik yağların elde edildiği Tabia adlı fabrikayı ziyaret edildi.

Başkan Atabay Didim Belediyesinca üretilen tıbbi aromatik ürünlerinin yağının elde edildiği alanları gezerek, nane yağının nasıl elde edildiği konusunda bilgiler alıp, basın mensuplarını bilgilendirdi.

Başkan Atabay’a Tabia firması Yönetim Kurulu Üyesi Emine Özuysal, Fabrika Müdürü ve Gıda Mühendisi Ali Toprak, Kimyager Ahmet Akaya ile belediye personelleri eşlik etti.

Fabrika Müdürü ve Gıda Mühendisi Ali Toprak fabrikada çeşitli yağların elde edildiğini ve 2 yıldır Didim Belediyesi ile ortak çalıştıklarını belirterek, “Türkiye’de örnek gösterilebilecek sosyal sorumluluk projesine adım attı. İlk önce nane ile başladık. Ardından kekik ve lavanta ile başladık. Biberiye de bunun içerisinde; bu yıl ilk hasadı kekik ile başladık. Ağustos ayında lavanta ve kekik ile başlayacağız ve Ortak çalışmamız devam edecek” dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise, “Serada çiçeğimiz kendimiz yetiştiriyoruz ve onun dışından aromatik bitkiler üretiyoruz. Biraz önce nane yağının sıkımını gördük. Bu insana mutluluk veriyor. Biz burada ticaret yapmıyoruz. Sosyal sorumluluk projesidir. Biz ilçemizi deniz kum güneşin dışında endüstriyel bitkilerle marka haline getirip Didim’in adını duyurmaya çalışacağız. Didyma markası ile bunları satışa sunacağız. Bu bölgenin tanıtımını da katkı sunacak. Ağustos ayında lavanta yağı elde dilecek ve tüm Türkiye’ye tanıtacağız.” dedi.

Başkan Atabay, daha sonra Belediye üretim serasına gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Atabay özellikle Lavanta bitkisini yerinde inceleyerek “Bu güzelliği ilçemize gelen tüm misafirlerimize sunacağız. Ağustos ayında lavantayı sıktığımızda kolonya ile halka sunacağız. Bu alanda yer alan köy pazarı, üretim serası ve organik ürünlerimizle buraya herkesin görmesi açısında tur düzenleyeceğiz ve bunu da kısa sürede yapmayı planlıyoruz” dedi. (İHA)