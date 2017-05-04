Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısı Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis salonundaki toplantıya CHP’li Hatice Gençay, AK Partili Murat Parmaksız ile MHP’li Onur Çağlar mazeretli olarak katılmadı. Gündeme başlamadan önce CHP Meclis Üyesi ve Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu ek gündem maddesi olarak meclise önerge sundu. Bazı meclis üyeleri ek maddeden bilgilerinin olmadığını dile getirip maddenin içeriğinin okunması isterken, maddeyle ilgili meclise bilgiler verildi. Ek gündem maddesinde çeşitli plan notu değişikliklerinin yer aldığı, Turizm alanları, Tatil köyleri ve serbest alanlardaki kat yüksekliği benzeri konuların kentin estetiğini ve siluetini bozmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi olduğu konusunda bilgiler verildi. Maddenin okutulmasının ardından Meclis üyelerinin bazıları ek gündem maddesinin kendilerine geç ulaştığı için önerinin geri çekilmesi istedi, geri çekilmez ise red oyu vereceklerini erken açıklamasının ardından oylamaya geçildi. Ak Partili ve MHP li üyelerle birlikte DSP’li Mustafa Kıray ve CHP’li Meclis üyesi Hasan Yavuz’un red oyu vermesiyle, oy çokluğuyla öneri ek gündem olarak meclise alınmadı.

Ardından gündeme geçildi. Gündemin ilk maddesinde 2016 Mali yılına ait Kesin Hesabı ele alındı. Madde oy birliğiyle kabul edilirken, gündemde yer alan 2. ve 5. madde İmar Komisyonuna, 3. ve 4. madde ise Palan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Mayıs ayının ikinci birleşimi 5 Mayıs Cuma günü saat 10.30’da yapılmasına karar verildi. (İHA)