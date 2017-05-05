Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı oturumunun ikinci birleşimi yapıldı. Toplantıda seramik atölyesinde üretilen ürünleri ile cenaze hizmetlerinin fiyatları belirlendi.

Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı ikinci oturumu yapıldı. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın şehir dışında olması sebebiyle toplantıyı Başkan Vekili İbrahim Eray yönetti. Toplantıya AK Partili Murat Parmaksız, CHP’li Hatice Gençay ve DSP’li Mustafa Kıray katılmadı. Gündemin ilk maddesinde yer alan 2016 mali yılına ait kesin hesap raporu görüşüldü. Madde CHP’li Meclis Üyelerinin evet oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Seramik atölyesinde üretilen ürünlerle ilgili fiyat tarifesi görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonunda belirlenen fiyatlar MHP’li Levent Ataş ve Aydan Aşık Turgut’un hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise Cenaze hizmetleriyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde yer alan ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin teklifi İmar Komisyonunca ret edilirken, Komisyonun aldığı karar oy birliğiyle kabul edildi. (İHA)